Se cierra el telón

En medio del asombro y la tristeza de su familia, alumnos y amigos, el sábado falleció el maestro y director chihuahuense de teatro Ernesto Ochoa Guillemard.Recordado por su grandeza como ser humano, el maestro sembró con su sabiduría, sus enseñanzas y cariño la inquietud artística de figuras de la actuación como Joaquín Cosío, Perla De la Rosa, Octavio Trías y de generaciones de jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocerlo en las aulas.Le sobreviven su viuda y cinco hijos.Tenía 79 años y con la gran energía que lo caracterizaba, el viernes 7 de septiembre, un día antes de partir, el maestro impartió clases de canto y oratoria en el CBTIS plantel 128, y también en el Centro Universitario de las Artes en la UACJ.Alejandra, una de sus hijas, lo recuerda como una persona sumamente amorosa. “Estamos muy orgullosos de él”, dijo.En diciembre del 2017, Ernesto recibió el Premio a la Trayectoria Artística por su contribución al engrandecimiento de las artes en Ciudad Juárez por más de cuatro décadas.Originario de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, recibió el galardón en el Centro Municipal de las Artes (CEMA) en sesión solemne de Cabildo.“Estoy muy contento, esto es la culminación de una situación que no esperaba. Sinceramente no sabía que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) me había propuesto, fue una sorpresa completa, la verdad tuve mucha suerte”, expresó Ernesto —vía telefónica— para el Diario de Juárez en esa ocasión.“Este premio es muy importante para mí porque he entregado mi vida a mis alumnos y a mis clases, más que nada soy formador de actores. Es algo muy bonito”, comentó en noviembre del año pasado.Ochoa Guillemard vivió en Ciudad Juárez desde 1977, y desde entonces se desempeñó como profesor de inglés, de literatura española, de historia de México, etimologías latinas, estética y con mayor énfasis en teatro y canto, teniendo una participación activa y destacada en festivales y eventos en el ámbito local, regional y nacional.Su formación actoral se remonta a sus 18 años, cuando recibió clases de Seki Sano, un actor, director de teatro y coreógrafo japonés, quien contribuyó a dar forma al teatro japonés moderno y años más tarde en México.Entre el trabajo de Ochoa destacan obras como ‘La Agonía del Difunto’, ‘Los Cuervos están de Luto’, ‘La Casa de Bernarda Alba’, ‘Los de Abajo’ y ‘La Zorra y las Uvas’.En 2010 recibió la presea ‘Guerrero Águila’ de la Unión Nacional de Oradores y Escritores de México, entregada en la Cámara de Diputados en ceremonia oficial. En 2012 la UACJ le otorgó la Medalla al Mérito Cultural.Como un ser extraordinario, lleno de bondad, de aventuras e historias interesantes qué contar, así es como recuerdan al maestro Ernesto Ochoa los actores Perla De La Rosa y Joaquín Cosío.La primera es directora de la compañía teatral Telón de Arena y el segundo, actor de cine mexicano, cuyo talento ha trascendido fronteras, ambos, entre lágrimas, reconocieron a la figura de Ochoa como definitiva en el desarrollo de sus carreras.“Si hay una manera de definirlo, sería como un aventurero”, dice Perla. “Un ser que te contaba historias asombrosas protagonizadas por él y que eran verídicas, muchas de ellas tenían qué ver con sus búsquedas de tesoros, era un ser increíble”.Cosío define a Ochoa como poseedor de una de las personalidades más complejas y vastas.“Yo fui discípulo del maestro Ochoa de muchas maneras, no solamente me enseñó desde cosas muy específicas de la actuación como el manejo de la voz, incluso me enseñó esgrima, el maestro era campeón olímpico”, dijo Cosío –vía telefónica desde la Ciudad de México–.“Perdóneme la emoción pero entonces, es muy triste y lamentable que una de las pocas figuras artísticas creadoras que tiene Juárez muera de esa manera”. El actor Joaquín Cosío se refiere al accidente vial que cobró la vida del director teatral en la avenida Gómez Morín.“El maestro Ochoa muere atropellado por esta vorágine comercial devastadora, esta curva ilógica, y espero que usted escriba lo que le estoy diciendo, esta curva ilógica y terrible donde han muerto varias personas, donde es muy visible que existen una serie de bares y antros en una curva y una zona de alta velocidad donde no hay manera de cruzar la calle”, concluyó el actor entre lágrimas.•Nombre: Ernesto Ochoa Guillemard•Edad: 79 años•Nació en Guadalupe y Calvo, Chihuahua•Idiomas: Español, inglés, francés e italiano•Formación académica: Actuación y Dirección Teatral, Ingeniería en Minas, Piscología, Lingüística, Medicina Natural, Nutrición, Solfeo, Música, entrenador de esgrima.•Instrumentos que dominaba: Guitarra, acordeón, armónica y teclados