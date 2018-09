Rechaza trabajo por mala paga

Ciudad de México— Cuando el billete es bueno, Jennifer Ruiz Díaz le entra sin protestar.La modelo, conocida como la Diosa Paraguaya, no tiene problema en revelar que le han hecho ofertas para varios proyectos en televisión, pero ha rechazado algunos porque le pagan muy poco y la quieren de tiempo completo.“Dice un refrán que con dinero baila el perro y yo estoy dispuesta a entrarle siempre y cuando el cheque tenga los ceros necesarios para enamorarme; si la paga es buena sí bailo”.“No me faltan propuestas para hacer televisión, en lo que va de este año he recibido varias, pero querían pagarme poco y sólo me van a tener si me pagan lo que yo valgo, si no es así prefiero quedarme en casa esperando otras ofertas que también me llegan del extranjero”, comentó la modelo.Desde que inició su carrera, dijo, trabaja con la agencia HR Models, gracias a la cual ha tenido gran promoción internacional.“Por suerte estoy en una posición de exigir buenas condiciones para mí, estoy en el mejor momento de mi carrera y tengo que aprovecharlo porque no sé cuánto durará”, comentó.Jennifer está dedicada por ahora a la promoción de varios productos de los que es imagen.“No me puedo quejar porque no me falta trabajo, soy una de las modelos más activas de la agencia y gracias a que soy responsable y siempre cumplo mis compromisos me hablan con frecuencia de otros países para estar como invitada en programas de televisión, en pasarelas y otros eventos”, dijo.