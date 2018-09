Adelanta TV al cine en diversidad

Adelanta TV al cine en diversidadEl reclamo de minorías por tener mayor presencia en series y películas con papeles protagónicos encuentra respuesta en la pantalla chicaPIE: La serie ‘Charmed’ reemplaza a sus tres protagonistas blancas originales con dos actrices latinas y una de origen afro-latinoRodolfo G. Zubieta / Agencia ReformaSan Diego— Mientras el mundo del cine todavía debate si debe existir un James Bond negro o si la Sirenita bien podría tener la piel morena, la televisión avanza en el tema de la diversidad sin pensarlo demasiado.Cadenas como ABC y The CW ya tienen protagonistas de diversas minorías raciales, incluidas asiáticos hasta latinos, para protagonizar sus producciones más importantes.El “pero” radica en que, en lugar de apostar por productos nuevos, la tendencia va más hacia rehacer clásicos de antaño con personajes de color, como el caso de ‘Magnum P.I.’ y ‘Charmed’.“El cambiar la raza de un personaje que originalmente era blanco puede tener un efecto positivo, como añadir diversidad y una nueva perspectiva a la historia”, explica el portal Racebending, que se especializa en analizar este fenómeno en el cine y la TV.“Esto pasa rara vez y, cuando sucede, la gente lo malinterpreta como un acto ‘políticamente correcto’. Cuando no es tratado adecuadamente, el cambio de raza puede crear más estereotipos, pero si se hace con respeto y conciencia, esos esfuerzos pueden significar un mundo de diferencia”.De acuerdo con los productores ejecutivos y el reparto de estas nuevas visiones de shows clásicos, la diversidad racial era un asunto del que la industria se tardó en ocuparse, pero hoy es ineludible.Así, ‘Charmed’ reemplaza a sus tres protagonistas blancas originales con dos actrices latinas y una de origen afro-latino, con lo que pretende aportar un enfoque multicultural.“Cuando cuentas una historia familiar desde otra perspectiva, en este caso el color y la cultura de tus protagonistas, permites que los personajes tengan diversos conflictos y experimenten el mundo de otra manera”.“Sus orígenes, dónde nacieron y cómo crecieron como minorías, es una forma interesante de abordar un remake o un reboot. Si no, ¿para qué quieres contar la misma historia igual?”, reflexiona Jennie Snyder Urman, productora ejecutiva de la nueva versión de ‘Charmed’.Y hay más: ‘Buffy La Cazavampiros’ regresará en la piel de una chica afroamericana; una actualización de Roswell tendrá a una protagonista cubana-americana; ‘The Greatest American Hero’ ahora será una joven de origen indio-americano, y el remake de ‘Hechizada’ presentará a una madre negra soltera que se casa con un hombre blanco bueno para nada.“Si tienes a un protagonista de otra raza, la perspectiva de la historia inmediatamente cambia. Empiezas a ver el mundo de forma distinta y el cómo te trata ese mundo, repercute en tus acciones”, considera en entrevista Peter Lenkov, productor ejecutivo de ‘Magnum P.I’.Incluso series establecidas como ‘The Walking Dead’, ‘Arrow’ y ‘Stranger Things’ planean sumar más minorías en el futuro, con personajes que pertenecen a otras razas y comunidades, como la LGBT.“El mundo, y en específico Estados Unidos, es un país muy diverso y queremos capturar esa esencia. Eso sólo lo lograremos al presentar personas que provienen de diversos panoramas y culturas”, asegura Angela Kang, showrunner de la serie de zombis.Lo que viene…‘Charmed’Protagonistas: Madeleine Mantock (afro-caribeña), Melonie Diaz (puertorriqueña) y Sarah Jeffery (raíces mexicanas)‘Magnum P.I.’Jay Hernandez (raíces mexicanas), Perdita Weeks (galesa) y Stephen Hill (afroamericano)‘Roswell, New Mexico’- Jeanine Mason (origen cubano)‘Bewitched’Kenya Barris, creador de ‘Black-ish’, se enfocará en contar la historia de una madre soltera afroamericana.‘Buffy La Cazavampiros’La nueva protagonista será afroamericana. Produce Joss Whedon, creador de la serie original.

