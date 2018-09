Defiende desnudo en filme

Toronto— Mostrarse desnudo ante la cámara no fue un reto para Chris Pine, sino más bien un proceso natural de su evolución como actor, tal como lo manifiesta en el filme ‘Outlaw King’.El californiano, de 38 años, se siente cómodo por haber logrado un desnudo frontal artístico en la película de David Mckenzie, que se estrena en noviembre por Netflix, y asegura no teme al qué dirán.“Estar desnudo es parte de una condición humana natural: bañarse desnudo, tener sexo... No le veo nada de malo ni controversial, para mí es parte de un crecimiento y una aceptación natural de lo que hago y de mi personaje”.“Te desnudas para tener sexo y te bajas los pantalones para ir al baño. Al hablar con David sobre estar en un lago donde me baño, siendo un rey, la desnudez muestra vulnerabilidad y empatía”, apuntó Pine en entrevista.En su papel de Robert The Bruce, quien se autoproclama rey de Escocia cuando la corona queda acéfala, y debe enfrentar a los ingleses, el histrión se mostró satisfecho por el resultado.“Tuvimos nuestra primera función con público y celebré la buena recepción. Creo que las risas porque me ven el pene son más de nervios que otra cosa, son de sorpresa”.“Hay una construcción actoral más profunda que va más allá de mostrar el trasero o los genitales. Es un drama histórico, una gran historia superbien contada y con un reparto que se cohesiona y logra maestría al ir de la mano con la historia”, precisó Pine.Conocido por sus trabajos en ‘Unstoppable’, ‘High or Hell Water’, la saga de ‘Star Trek’ y su papel de Steve Trevor en ‘Mujer Maravilla’, el actor presentó ‘Outlaw King’ dentro del Festival Internacional de Cine de Toronto, lo cual le sirvió para reencontrarse con el elenco de esta película.“Nos ha encantado la experiencia porque desde el rodaje no nos habíamos visto, me llevé de maravilla con Aaron Taylor Johnson, con Tony Curran, con Billy Howle. Formamos una gran camaradería entre nosotros”.