Se vuelve Bichir un titán

Ciudad de México– El mexicano Bruno Bichir entró al universo de los superhéroes al interpretar a ‘El Jefe’ Niles Caulder de DC Comics en la serie ‘Teen Titans’.Aparecido por primera vez en el papel en junio de 1963, desde su silla de ruedas en la que está postrado por parálisis, ‘El Jefe’ es una eminencia de la ciencia médica.También es líder y fundador de la Doom Patrol, un muy curioso grupo de héroes marginales.“Es un personaje fabuloso. No sabes si es villano, si está loco, si es un sabio fantástico. Es una especie de Dr. Frankenstein que, por hacer el bien, se lleva entre las patas la vida de mucha gente”.“Fue hermoso, está muy bien escrito. Estoy feliz”, dijo Bichir, de 50 años, en entrevista.Según algunos historiadores de comics, tanto ‘El Jefe’ como la Doom Patrol habrían servido de inspiración para el profesor Charles Xavier y sus X-Men.“El cómic de la Doom Patrol sale dos semanas antes que Marvel saque ‘X-Men’. Hay grandes similitudes. Niles es el jefe de estos inadaptados con superpoderes, él los guía. Por azares del destino termina en una silla de ruedas”.“Hubo una gran controversia muchos años sobre quién se robó la idea. Los ‘X-Men’ tuvieron más éxito por una u otra razón. La Doom Patrol fue anómala para la época, profundamente audaz, vanguardista. Eran villanos que eran los mismos héroes”.Creada por Greg Berlanti, Akiva Goldsman y Geoff Johns, ‘Teen Titans’ sigue las aventuras de un grupo de jóvenes superhéroes liderado por Nightwing (Brenton Thwaites), quien fuera el primer Robin de Batman.La historia de ‘El Jefe’ y la Doom Patrol, contó el ganador del Premio Ariel, se insertará gracias al personaje de Beast Boy, miembro de los ‘titanes’.“Aparecen estos personajes porque hay que justificar de dónde viene Beast Boy. Él viene de ahí, de la Doom Patrol”.Para su interpretación, el hermano menor de Demian Bichir tuvo que usar peluca y acostumbrarse a actuar en una silla de ruedas, sin mover de la cintura para abajo.“Estuvimos luchando con el acentillo, ciertamente no me lo pude quitar”, admitió.Bichir, quien recientemente participó en la serie de Amazon Prime, ‘Absentia’, señaló que desconoce aún la importancia que tendrá ‘El Jefe’ en la edición final.DC alista un spinoff, también televisivo, de la Doom Patrol, aunque en este nuevo proyecto el papel de Niles Caulder será interpretado por el exJames Bond, Timothy Dalton.Bruno ha tenido una buena racha de colaboración en la pantalla chica estadounidense, pues participó en la segunda temporada de ‘The Bridge’ y en ‘Narcos’.“No quito el dedo del renglón. Voy a seguir, aunque no es fácil estar en las grandes ligas”.‘Teen Titans’ tendrá su premier mundial el 3 de octubre en la Comic Con de Nueva York.Desde el 12 de octubre, sus episodios estarán disponibles en DC Universe, el sistema de streaming de la compañía.

