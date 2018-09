Ciudad de México— En la vida de Kate del Castillo ya pasó el drama.La actriz se considera una “sobreviviente” y es por eso que regresa con las secuelas: ‘Ingobernable 2’, que estrena esta semana en Netflix, y ‘La Reina del Sur 2’, que lanzará el próximo año.Además confirmó que estará en México para celebrar Navidad junto a sus papás, luego de vivir un autoexilio de tres años por cuestiones legales, que enfrentó tras su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.“La verdad es que ya pasó el drama y supongo que seguirá habiendo drama, porque la vida no es fácil. Espero que no sea necesariamente así”, declaró Kate vía telefónica desde Los Angeles.“La verdad es que tampoco me arrepiento de nada. Lo viví, pasó lo que pasó y estoy ahorita muy feliz, contenta, segura y entera”.La hija del actor Éric del Castillo y de Kate Trillo anhela volver al país para reencontrarse con sus seres queridos en la tierra que la vio nacer..“Creo que ya es tiempo, espero estar ahí en diciembre para pasar Navidad con mis papás, eso sería lo máximo”, expresó la actriz, de 45 años.Del Castillo explicó que el proceso legal en su contra ya finalizó y que si no había regresado al país es porque, hasta ahora, no había tenido la necesidad.“El proceso, legalmente hablando, sí terminó. Se cerró el caso, así que legalmente podría regresar a México, pero no he ido porque tengo mucho trabajo. Tampoco tengo mucho a qué ir”.“Yo nada más voy a visitar a mis papás, realmente no tengo otra cosa qué hacer ahí”.“Creo que son casi tres años. Extraño a la gente, lo caótico de nuestro país que lo hace sexy”, dijo.