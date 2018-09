Mujer bonita y arriesgada

Toronto–A sus 50 años, Julia Roberts se considera afortunada de tener trabajo, poder elegir sus proyectos y probar nuevos horizontes.La actriz está por estrenar la serie ‘Homecoming’, de Amazon Prime, y el filme ‘Ben Is Back’, proyectos que presentó este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto.“Estoy disfrutando que las nuevas generaciones se acerquen conmigo, que niños y adolescentes me digan: ‘te acabo de ver en Quédate a Mi Lado’ o ‘qué buena eres en Mujer Bonita’, porque para ellos es novedad. Bueno, ‘Mujer Bonita’ la ven adolescentes, los casi jóvenes, no los niños”.“Me refiero a que este nuevo sistema de televisión en streaming y televisión on demand nos acerca a un público distinto y eso me parece muy atractivo y gozoso para los actores, pues llegamos a más publico”, indicó Roberts en entrevista.Ganadora del Oscar por su papel en ‘Erin Brockovich’ y considerada una de las mejores actrices de su generación, la esposa de Daniel Moder, con quien tiene tres hijos, disfruta siempre salir de su zona de confort.“Con cada personaje que hago busco no ser ni la misma, ni parecida a la anterior. Cada vez estoy en busca de cosas nuevas y me alegra seguir tendiendo ofertas”.“Creo que en lo que más me fijo para hacer un nuevo personaje es que me haga sentir retada, que me haga sentir fuera de mi... Que no me sienta identificada con mi propio yo”.En ‘Homecoming’, Julia interpreta a una especialista que trabaja con soldados para ayudarlos a readaptarse a su vida social, mientras que en ‘Ben Is Back’ es una ama de casa dictatorial que en Navidad recibe una inesperada visita de su atribulado y problemático hijo Ben (Lucas Hedges).“Me gusta interpretar a mujeres impredecibles, que tengan distintas capas de personalidad, que no sean planas y creo que con estos personajes obtuve eso”.“Estoy en un punto de mi vida en donde me percibo muy satisfecha con lo que he hecho y muy plena, porque he conseguido más de lo que me imaginaba cuando iniciaba mi carrera. Y estoy feliz de que en esta temporada haya más papeles para las mujeres”, apuntó.Roberts comentó que le encanta participar en festivales de cine, pues es el mejor pretexto para reencontrarse con amigos y conocidos del medio, como colegas actores, productores y directores de cine.