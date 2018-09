Ni narcoseries ni obras picantes

Monterrey— Aragón no pierde su firmeza a la hora de seleccionar proyectos laborales, por eso no participa ni en series de narcos ni en obras de teatro con títulos vinculados al morbo.La actriz, una de las más reconocidas de México, dijo también que hay una crisis en la televisión provocada por la mala paga a guionistas, escritores y actores.“Mataron a la gallina de los huevos de oro. La televisión representaba para este país todavía hace 25 años la segunda fuente de divisas extranjeras después del petróleo”, declaró Angélica, de 65 años.“La televisión sí era una gran industria mexicana y no nada más lo que se percibía por cuestión de ventas al extranjero, sino la imagen proyectada de México al mundo entero”.En entrevista, Aragón dio a conocer las razones por las que cree que la industria de la TV se vino abajo.“No quisieron pagarle a los escritores, mi vida, entonces quisieron empezar a refreír, refreír, refreír. No quisieron pagarle a los actores, entonces ya no eran actores sindicalizados, sino actores que ellos mismos entrenaban sin ningún criterio, sin ninguna capacidad”.Aragón, quien ha participado en alrededor de 100 películas y en 22 telenovelas, fue exclusiva de Televisa durante 18 años; después se fue a Televisión Azteca donde realizó varios proyectos, el más exitoso ‘Mirada de Mujer’, en 1997.“Yo hice ‘Mirada...’ con otra televisora porque ya Televisa me tenía muy desesperada con las mismas historias”, afirmó.Aragón señaló además que tampoco la verán actuando en las series de narcotráfico, que tanto éxito han tenido.“¿Dónde me ha visto en esas series a mí?, ni me verá. Estoy absolutamente en contra”, declaró la hija del fallecido compositor, actor y cantante José Ángel Espinoza, ‘Ferrusquilla’.