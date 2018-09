Le apasiona la política

Toronto–A Hugh Jackman le apasiona hablar de política, cuando no se trata de destruir y sí, en cambio, de construir.Cuando el actor australiano decidió encarnar al demócrata Gary Hart en el filme ‘The Front Runner’, se puso de tarea analizar las buenas obras de políticos que sí le han aportado al mundo y al país, porque le cuesta trabajo engancharse con las críticas a los malos ejecutantes de esta polémica profesión.“Disfruté hacer el papel de un político desde el punto de vista actoral, porque humanamente me enriqueció. Al humano lo enriqueció, al político que llevo dentro lo afianzó. Pienso que viví un momento privilegiado al hacer un filme tan bien contado y con tanta vena narrativa”.“Hoy en día se habla de lo malo y de todo lo malo que hacen los políticos, y no digo que sea una conducta equivocada hacerlo, simplemente me puse a pensar en los buenos políticos que hemos visto, en vida y en la historia, y prefiero pensar en ellos”, comentó Jackman en entrevista.Famoso por cintas como ‘Wolverine’ y ‘Los Miserables’, acentuó su admiración por quienes se dedican a la política y mejoran día a día ciertos aspectos sociales que otros no pueden.“Hay muchos que hacen funcionar el país donde vivimos: políticos en sus trincheras, en sus oficinas, que toman decisiones, que se contraponen a intereses creados, los que están en oficinas y piensan no en la fama, sino en la buena voluntad y la belleza de su carrera”.

