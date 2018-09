Busca Marvel doble con trasero parecido al de Scarlett Johansson

Si bien utilizar dobles de cuerpo es una práctica muy habitual en el séptimo arte, los estudios Marvel buscan algo demasiado concreto para la próxima película de los Vengadores. Y es que La Casa de las Ideas requiere de una doble que tenga un trasero parecido al de Scarlett Johansson, Viuda Negra en la ficción, informó El Universal.A pesar de que el anuncio publicado por Central Casting, que lleva las audiciones de "Los Vengadores", no indica explícitamente que busquen una doble con unos glúteos similares a los de Johansson, la descripción recuerda bastante con el voluptuoso físico de Viuda Negra.Los directores de casting buscan a una mujer rubia, de raza caucásica, entre 20 y 30 años. La doble en cuestión debe medir entre 1.60 y 1.70 metros y debe tener abundante pecho, entre otras medidas especificas. Otra de las exigencias de las cualidades físicas de la doble es que pueda entrar en un vestido talla 32 o, como muchísimo, una 36.La chica que cumpla con los requisitos mencionados y quiera participar en el proyecto, y aquí viene lo más llamativo del anuncio, deberá subir una foto en la que muestre su trasero en un pantalón negro de yoga o unos leggins. Por razones obvias, Johansson no necesita una doble de cuerpo, por lo que es muy probable que los productores la contraten solo para grabar escenas de pick-up y para material de marketing. Así, no molestan a la actriz.El tema de la hipersexualización de los personajes de Marvel ya fue objeto de debate antes del estreno de Infinity War. Los carteles de promoción de Capitán América y Bucky Barnes se centraban en los glúteos de los actores más que en sus cualidades como superhéroes. Este enfoque molestó a muchos fans que no entendían el por qué de esa pose tan sexualizada. No obstante, después de conocer la noticia del casting de la doble de Johansson, es muy probable que las nalgas de Chris Evans y Sebastian Stan no sean suyas, sino de sus respectivos dobles.Dirigida de nuevo por los hermanos Russo, la cuarta entrega de Avengers verá la luz en abril de 2019, y los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están ansiosos por averiguar qué sucedió después de ese impactante final.

