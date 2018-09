Rockea en Toronto

Toronto— Hasta que se puso en la piel de Celeste, para el filme ‘Vox Lux’, fue que Natalie Portman recapacitó sobre aquel sueño de juventud en el que anhelaba iluminar con su talento el firmamento musical.“Cuando estábamos en el rodaje me acordé de aquella época en la que tomaba un desodorante, de esos de bolita, hacía como que era mi micrófono, y me ponía a cantar como loca en el baño o en mi recámara”.“Siempre con el sueño de cantar como Annie Lennox, Chrissie Hynde o Blondie. Soy melómana, me gusta escuchar mucha música y en los días de grabación me inspiraba emulando a las grandes estrellas”, comentó Portman.La ganadora del Oscar por ‘El Cisne Negro’ presentó el viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto el filme ‘Vox Lux’, dirigido por Brady Corbet, a unos días de haber hecho lo mismo, pero en el evento fílmico de Venecia.En la cinta interpreta a una artista del glam pop que sobrevivió en su adolescencia a un tiroteo escolar.“Me sentí muy apegada a este filme, porque estas matanzas en escuelas me estremecen, me hacen sentir vulnerable y creo que es un tema del que se debe hablar”, acotó la actriz, que también presentará en el certamen la película ‘The Death and Life of John Donovan’.“Me comprometí porque no se trata sólo de hacer una cantante, sino de profundizar en una compleja línea de vida en la que están envueltas las armas, el derecho a protegerse y el derecho a la vida”.La esposa del bailarín francés Benjamin Milliepied, con quien tiene dos hijos, dijo que vivió un año de preparación muy intenso para este filme, lo que la hizo recordar su participación en ‘El Cisne Negro’.“Me preparé para la sincronía con las canciones, para cantar con credibilidad, para adoptar posturas y movimientos reales. Ensayé por un largo periodo de tiempo sobre cómo podría hacer verídico mi personaje”.En ‘Vox Lux’, que aún no tiene fecha de estreno en México, pero que ya fue comprada para su distribución en toda Latinoamérica, también participan Willem Dafoe y Jude Law.