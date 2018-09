Anuncia Avril Lavigne su regreso

Los Ángeles— Avril Lavigne está a punto de regresar con nuevo álbum, poniendo así fin a un silencio discográfico de cinco años durante los cuales ha estado luchando contra la enfermedad de Lyme.Ahora, recuperada y con fuerzas, anuncia para el 19 de septiembre Head Above Water, el primer single de ese álbum y la primera canción que escribió en su "cama durante uno de los momentos más aterradores" de su vida.Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se apagaba", confiesa en una carta publicada en su web, donde añade: "Sentía que me estaba ahogando, que me hundía bajo el agua y necesitaba salir a por aire".Lavigne admite que estos han sido los "peores años" de su vida por tener que librar "batallas físicas y emocionales". "Pude convertir esa pelea en una música de la que estoy realmente orgullosa. Escribí canciones en mi cama y en el sofá y grabé allí también", destaca.Revela también la artista que en esos terribles momentos rezó pidiendo ayuda y se sintió más cerca de Dios. "Decidí ser verdadera acerca de mi conflicto, abierta y más vulnerable que nunca antes", remarca Avril Lavigne.Aparte de su regreso, anuncia también que a través de su propia fundación va a tratar de informar y prevenir sobre la enfermedad de Lyme. "Pronto anunciaremos una alianza con equipos científicos que acelerarán la investigación sobre Lyme", anticipa.Y termina: "Ahora tengo un fuerte, triunfante, poderoso y real álbum. Estoy muy emocionada por regresar con nueva música y teneros en este viaje conmigo. ¡Vamos a hacerlo! Nueva era".

