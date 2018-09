Triunfa Cuarón en Venecia

Ciudad de México–Alfonso Cuarón fue condecorado con el León de Oro, máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, gracias a su cinta ‘Roma’.La película es una historia semi-autobiográfica en blanco y negro sobre la vida en la Ciudad de México en la década de los 70, vista a través de los ojos de una ama de llaves, Cleo.Guillermo del Toro, presidente del jurado, admitió que la selección de este año fue un trabajo extremadamente difícil, ya que estaba repleta de títulos muy anticipados de muchos directores habituales de Venecia.Joel e Ethan Coen ganaron el mejor guion con ‘The Ballad of Buster Scruggs’, cuyo premio fue recibido por Tim Blake Nelson en nombre de los guionistas, a quienes llamó las personas más generosas y decentes que conoce.‘The Nightingale’, de Jennifer Kent, fue condecorada con el premio especial del jurado, la cual fue protagonizada por Baykali Ganambarr, quien se llevó a casa el premio Marcello Mastroianni al mejor talento joven.Olivia Colman ganó la copa Volpi a mejor actriz por su interpretación en la cinta ‘The Favourite’, y Willem Dafoe fue galardonado mejor actor con el mismo premio por su trabajo en ‘At Eternity’s Gate’.Diego y Gael lo felicitanDiego Luna y Gael García Bernal felicitaron a su compatriota Alfonso Cuarón tras ganar el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia, el León de Oro, por su película ‘Roma’.Luego de darse a conocer la noticia, ambos intérpretes no dudaron en expresar su felicidad a través de sus redes sociales.“¡Esooooo chingao! Muchas felicidades querido @alfonsocuaron, a ti y a todo el equipo de #Roma. El primero de muchos. ¡Que alegría!”, escribió Luna.“Gana Alfonso Cuarón en la @la_Biennale y siento como si ganáramos todos. Felicidades a él y a todo su equipo por darnos ese sentimiento. @alfonsocuaron ¡Felicidades, querido Ponchini! #ROMA”, tuiteó por su parte García Bernal.Ambos artistas trabajaron bajo la dirección de Cuarón en ‘Y Tu Mamá También’, largometraje que obtuvo dos premios en la Mostra del Cinema di Venezia en 2001: Mejor Guion y el trofeo ‘Marcello Mastroianni’.‘Roma’ de AlfonsoCuarón (2018)• País: México• Duración: 135 minutos• Idioma: Español• Reparto: Yalitza Aparicio, Nancy García, Daniela Demesa, Marina de Tavira, Marco Graf y Enoc LeañoSinopsis:La película, ambientada en los años setenta en la colonia Roma de la Ciudad de México, gira en torno de dos jóvenes empleadas domésticas que trabajan para una familia de clase media: Cleo y Adela, ambas de ascendencia mixteca, y de Sofía, la madre de la familia, quien convive con las largas ausencias de su esposo para criar a sus cuatro hijos, mientras que Cleo trata de cuidarlos como si fueran propios, a pesar de que pasa por un momento muy difícil.Sobre su estrenoSegún el medio especializado The Hollywood Reporter, Netflix está considerando estrenar la película en cines de Estados Unidos una o dos semanas antes que en su servicio de streaming. La publicación detalla que podría proyectarse entre noviembre y diciembre en 20 salas, lo que dejaría el estreno en la plataforma online para diciembre.Al respecto, Netflix confirmó a un periódico de circulación nacional que el estreno se realizará a finales de este año tanto en su plataforma como en cines selectos de México, sin especificar una fecha.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.