Ciudad de México.- Alfonso Cuarón fue condecorado con el León de Oro, máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, gracias a su cinta Roma.La película es una historia semi-autobiográfica en blanco y negro sobre la vida en la Ciudad de México en la década de los 70, vista a través de los ojos de una ama de llaves, Cleo.Guillermo del Toro, presidente del jurado, admitió que la selección de este año fue un trabajo extremadamente difícil, ya que estaba repleta de títulos muy anticipados de muchos directores habituales de Venecia.Joel e Ethan Coen ganaron el mejor guion con The Ballad of Buster Scruggs, cuyo premio fue recibido por Tim Blake Nelson en nombre de los guionistas, a quienes llamó las personas más generosas y decentes que conoce.The Nightingale de Jennifer Kent fue condecorada con el premio especial del jurado, la cual fue protagonizada por Baykali Ganambarr, quien se llevó a casa el premio Marcello Mastroianni al mejor talento joven.Olivia Colman ganó la copa Volpi a mejor actriz por su interpretación en la cinta The Favourite, y Willem Dafoe fue galardonado mejor actor con el mismo premio por su trabajo en At Eternity's Gate.Aquí un listado completo de los ganadores de la 75 edición del festival:León de Oro: Roma, Alfonso Cuarón.Gran Premio del Jurado, León de Plata: The Favorite, Yorgos Lanthimos.León de Plata a Mejor director: Jacques Audiard, The Sisters Brothers.Copa Volpi a la mejor actriz: Olivia Colman, The Favourite.Copa Volpi al mejor actor: Willem Dafoe, At Eternity's Gate.Premio al mejor guion: Joel & Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs.Premio especial del jurado: The Nightingale, dir. Jennifer Kent.Premio Marcello Mastroianni: Baykali Ganambarr por The Nightingale, dir. Jennifer Ken.Mejor película: Kraben Rahu, dir. Phuttiphong Aroonpheng.Mejor director: Ozen, dir. Emir Baigazin.Premio especial del jurado: Anons, dir. Mahmut Fazil Coskun.Mejor actriz: Natalya Kudryashova, The Man Who Surprised Everyone, dir. Aleksey Chupoy, Natalya Merkuloya.Mejor actor: Kais Nashif, Tel Aviv on Fire, dir. Sameh Zoabi.Mejor Guion: Jinpa, escrito y dir. Pema Tseden.León del Futuro, premio Luigi De Laurentiis para una película debut: The Day I Lost My Shadow, dir. Soudade Kaadan.Mejor documental sobre cine: The Great Buster: A Celebration, dir. Peter Bogdanovich.Mejor película restaurada: The Night of the Shooting Stars, dir. Paolo y Vittorio Taviani.Mejor película de realidad virtual: Spheres, dir. Eliza McNitt.Premio a la mejor experiencia VR: Buddy VR, dir. Chuck Chae.Premio a la mejor historia de realidad virtual: L'iie Des Morts, dir. Benjamin Nuel.