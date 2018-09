Escuela de villanos

Ciudad de México— Entre asesinos, ladrones, supremacistas de razas, tratantes de personas y líderes de pandillas no se puede elegir cuál será el peligro menor al que se enfrentará el exmarine Lázaro Mendoza en su misión más delicada como infiltrado en un penal mexicano en la serie ‘El Recluso’.Protagonizada por Ignacio Serricchio, la serie estará llena de rudeza al mostrar a villanos que más que atentar contra un héroe, lo hacen contra todo mundo, porque son del tipo de delincuentes que en prisión instauran su propia ley.“Malos hay para dar y regalar, lo que vamos a ver es una prisión que por su sobrepoblación es tierra de nadie. Los que están ahí no son villanos de caricatura, sino de carne y hueso”.“Veremos hombres en cautiverio que merecen estar ahí, porque en libertad no pueden estar y eso da mucha fortaleza dramática a cada uno de los actores que los interpretamos”, aseguró en entrevista Luis Felipe Tovar, quien da vida al presidiario Mariano Tavares.Tavares es el personaje de más cuidado al que Mendoza se enfrentará como infiltrado en búsqueda de la hija raptada de un juez estadounidense.“Es el hombre del poder dentro de la prisión, controla los negocios de drogas, las extorsiones, los secuestros, la trata de personas; un verdadero hampón en toda la extensión de la palabra”, aseguró Tovar.Pero no todos son malvados, pues el marine, bajo la identidad falsa de Dante Pardo, contará también con aliados como la trabajadora social del penar Frida Villarreal (Ana Claudia Talancón), con quien, entre la adrenalina, se encenderá la chispa de la pasión.“Es un personaje introspectivo con un nivel humano increíble, porque ayuda a los reos y busca un mundo mejor a través de poder ver el lado humano de las personas. Poco a poco vamos formando una relación en la que lo ayudo a sobrevivir mientras van habiendo chispitas de amor”, comentó la actriz.“En mi vida viene a darle un poco de balance, porque regularmente me gusta hablar del lado positivo de México, del lado positivo de la vida, pero aquí está en el tono de la realidad. Me hace tener balance para ver los dos lados de la moneda”, dijo la actriz.La serie se estrenará el 25 se septiembre por Telemundo, que emitirá los 13 capítulos que la componen en días consecutivos.

