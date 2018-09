Los Angeles— La Academia decidió aplazar la entrega de un Oscar a la Mejor Película Popular, luego de las múltiples críticas recibidas, pero para el presidente del gremio, John Bailey, la nueva categoría era bienintencionada en un esfuerzo por reflejar un cambio en la industria.La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas mencionó anteriormente que analizará mejor los planes para la categoría, argumentando que el hecho de implementar el nuevo premio en el tercer trimestre del año crearía desafíos para las cintas que ya han sido estrenadas.La academia anunció la categoría de “logros destacados en una película popular” el mes pasado sin aclarar cuáles serían los criterios para entregarlo, lo que desencadenó las dudas sobre cómo afectaría a las películas que son un éxito entre la crítica y en taquilla por igual.Bailey dijo sentirse sorprendido por la reacción negativa y que cree que la gente no comprendió la meta de reconocer el tipo de películas que se hacen en la actualidad.“La idea de este premio no era tratar de asegurar que cierto tipo de películas para el mercado masivo fueran reconocidas. Desde mi punto de vista, se trata más del tipo de películas que cuesta mucho trabajo hacer”, declaró el presidente.“Lo que la junta esperaba, además de dar oportunidad a algunas de las películas de mayor presupuesto, era que fuera principalmente para ese tipo de películas que son tan difíciles de hacer como ‘A Quiet Place o Crazy Rich Asians’, dijo Bailey, “son películas maravillosas y merecen encontrar la forma de ser honradas también”.El directivo dijo que aún no está seguro de cuándo se retome la idea de esta categoría como una posible adición a los Premios de la Academia, pero podría ser en el 2020.Aunque los criterios para la nueva categoría no han sido definidos, Bailey dijo que el número de pantallas en el estreno y los ingresos en taquilla son parte de la ecuación y que una película como ‘Black Panther’ podría ser sometida a consideración y ganar el premio a la Mejor Película.

