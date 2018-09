Madrid– Que los incondicionales de la saga Fast & Furious se preparen porque la novena entrega comenzará su producción en abril de 2019. Así lo ha indicado Universal Pictures, donde no quieren prisas para llegar a tiempo al estreno de la misma fijado en el 20 de abril de 2020, un año después del lanzamiento de Hobbs and Shaw, el primer spin-off de la franquicia que llegará en julio de 2019.En un principio, la idea era tener la novena parte lista para el próximo año, pero el spin-off protagonizado por Johnson y Staham trastocó todos los planes. Ante semejante situación, la productora decidió retrasar el lanzamiento de Fast & Furious 9 hasta 2020, algo que causó ciertas rencillas entre varios integrantes del elenco y Johnson.Sea por estas disputas, o por su apretado calendario de rodajes, todavía no está confirmada la participación de Johnson en la novena película de la franquicia. Otra de las incógnitas es la línea argumental que seguirá el filme, aunque Diesel insinuó hace unos meses que 'la familia' viajará a África.Por su parte, los hermanos del fallecido Paul Walker expresaron hace unas semanas que desean una pequeña aparición del difunto actor:"Solo espero que hagamos un pequeño cameo y traigamos a Paul para salir del paso. Ese es mi sueño y espero que podamos hacerlo en una de las futuras películas".Pero antes de ver a Toretto de nuevo en acción, llegará a la gran pantalla Hobbs and Shaw el 26 de julio de 2019. A falta de iniciar el rodaje en los próximos días, ambos personajes deberán unir fuerzas para enfrentarse a Mr. Null, un peligroso terrorista internacional encarnado por Idris Elba.

