En tiempos de Trump, la batalla de las mujeres es constante: Patti Smith

Querétaro- Patti Smith cree que las batallas feministas, ambientales, juveniles, sociales y políticas tienen que darse en conjunto, mujeres con hombre y niños. Le interesa apasionadamente la poesía como le interesa la música, la libertad, la literatura, la lectura, el medio ambiente y el feminismo, .En rueda de prensa, la poeta y cantante estadounidense reconoce que hay que unificarnos para ir ganando batallas como la del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su derecho a abortar, pero también señala que niños, mujeres y hombres tienen la responsabilidad de cuidar la naturaleza, de volver a vincularse con ella."Las mujeres han tenido que batallar siempre por todo, han tenido que batallar por el voto, han tenido que batallar por su igualdad, por igualdad de sueldos, por elegir practicarse un aborto, y ahora en los tiempos de Trump vemos que han tenido que batallar una y otra vez. Hablando de las mujeres en latinoamerica considero que sus batallas son todavía más complejas, no solamente por cuestiones de gobierno pero también de religión", señaló la poeta que compartió la lucha de las mujeres en Buenos Aires, dijo que no logró que añse aprobará el aborto por lo que siguen luchando.La cantante y poeta que participa en el Hay Festival Querétaro 2018 donde esta noche ofrecerá un concierto en el que estará presente la periodista Alma Guillermoprieto, aseguró que todas estas batallas de lo que se trata es de unificarnos, de ayudarnos. Dijo que la fe en cualquier religión no debe tener efectos sobre el derecho de la mujeres a decidir sobre su cuerpo.Patti Smith llamó a la solidaridad, al apoyo civil y a la unificación. Llamo a tomar conciencia sobre el medio ambiente. "La crisis más importante que estamos enfrentando es la crisis ambiental principalmente motivado por la avaricia de gobiernos y de gente porque implica un sacrificio. La gente se está desconectando de la naturaleza. Vemos cambios negativos en todos lados, tenemos que hacer sacrificios globales, tenemos que asegurarnos que nuestros gobiernos y nuestras empresas dejen a un lado la avaricia, y nosotros tenemos que reconectarnos con la naturaleza".Smith dijo que esa problemática es difícil en su país pues el presidente no cree en el problema ambiental que existe, lo niega totalmente. "Nuestro país está en un estado de negación, por eso cada hombre, cada mujer, cada niño puede hacer algo por proteger y preservar el ambiente".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.