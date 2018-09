Corona su sueño

Once semanas quedan antes de que se elija en Ciudad Juárez a la belleza que representará a Chihuahua en Miss México, es por ello que con total confianza en sí misma Ashley Alvídrez se prepara para jugársela por la ciudad.Ella, de tan sólo 19 años de edad, es la joven que obtuvo el título de Miss Juárez el pasado domingo 26 de agosto tras contender contra 13 señoritas –de entre 18 y 24 años de edad-, en la gran final que se celebró en el salón Nuvó.“Fue superemocionante, en verdad no me lo esperaba. Me dio mucha felicidad saber que iba a poder portar un título muy grande y muy hermoso para competir en la estatal, y me da más felicidad saber que aquí va a ser la final”, expresa Alvídrez a El Diario de Juárez.El certamen de Miss Chihuahua, donde participará un aproximado de 20 señoritas, tendrá lugar el domingo 25 de noviembre en la ciudad. Quien gane la corona del concurso estatal irá tras el título nacional el próximo año y por la oportunidad de participar en Miss Mundo a finales de 2019.De ganar este certamen, Ashley asegura que le encantaría convertirse en una inspiración para otras jóvenes, demostrando que ningún sueño es inalcanzable si trabajas para conseguirlo y te conoces y aceptas a ti misma.Y, mientras que llega la fecha de la estatal, la estudiante de El Paso Community College, quien se inició en el modelaje a los 16 años, se mantiene ocupada cultivando su mente y cuerpo.Además de mantener una estricta dieta y rutina de ejercicios, Alvídrez acude a clases de proyección con Pepe Cervantes, de expresión corporal con Elizabeth Ochoa, de desenvolvimiento escénico con Ivette Ortiz, y de arte dramático y actuación con Tulio Villavicencio.“Sé que será una experiencia inolvidable. Son experiencias para toda la vida”, dice.El año pasado la chihuahuense Andrea Meza, de 23 años, representó a México en Miss Mundo y obtuvo el segundo lugar.Ashley Alvídrez EstradaLugar y fechade nacimiento:Ciudad Juárez,un 22 dediciembre de 1998Edad: 19 añosEstatura:1.75 metrosEstudia:Comunicaciones en El Paso Community CollegeLibro preferido: ‘The Giver’ de Lois LowryColor favorito:AzulPasatiempos: Jugar basquetbol y voleibol

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.