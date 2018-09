Quiere dejar huella

Ciudad de México— Loreto Peralta afirma que antes de aceptar alguna propuesta actoral siempre analiza el trasfondo del impacto que el mismo pudiera tener en su carrera.Luego de haber protagonizado la taquillera cinta ‘No Se Aceptan Devoluciones’ (2013) al lado del comediante y director Eugenio Derbez, la actriz, de 14 años, decidió tomarse tiempo y esperar el momento indicado para regresar a la pantalla grande, ya que su objetivo es dejar huella en cada papel al que dé vida.“Después de hacer la película me llegaron muchas oportunidades, pero pasó tiempo hasta que hice otro proyecto”.“La razón detrás de eso es que no quería hacer un proyecto sólo porque sí, sino que quería hacer algo que ayudara a mi carrera, cosas más padres y que sean filmes apropiados para mi edad”, dijo Peralta en entrevista.Con esa mentalidad, Peralta aceptó el papel de Elle en la película ‘La Sirenita’, una historia infantil que hace un llamado a la inclusión.“La película maneja muchos mensajes, pero el que más me gustó es el de amarte por ser quien eres”.“Se trata mucho de encontrar tu voz y defender lo que tú piensas. Por ejemplo, en mi personaje, pese a que tiene asma, sus papás están muertos y vive con su tío, de todas formas encuentra maneras de hacer lo que le encanta hacer”, expresó.El filme narra la historia de Elizabeth (Poppy Drayton), una sirena que se encuentra prisionera en un circo. Durante una función, Elizabeth conoce a Elle (Peralta), quien se convierte en su salvadora y mejor amiga, así como a Cam Harrison (William Moseley), un joven que le robará el corazón.“Mucha gente asume que es la versión de Disney, pero la verdad es que es otra historia, completamente diferente”, aseveró.Uno de los mayores retos para Peralta fue adaptarse a los horarios que le solicitaron en Estados Unidos durante las filmaciones, así como a las exigencias del propio papel.“Mi personaje sufre de asma, entonces hacer los ataques de no poder respirar sí me costó trabajo, a veces hasta me quería desmayar de tanto no poder respirar, pero ver el resultado final te da una satisfacción increíble porque sabes que el cansancio valió la pena”, sostuvo.‘La Sirenita’ se estrenó este viernes en las salas de cine comerciales.

