Nueva York— No hay muchas actrices que puedan romperte el corazón o fracturarte la nariz con el mismo aplomo, pero ésa es la hazaña que Julia Garner ha conquistado en su carrera aún floreciente.Como Ruth Langmore, la aguerrida contrincante convertida en socia de Marty Byrde, el astuto lavador de dinero interpretado por Jason Bateman, ella es la parte más cautivadora de ‘Ozark’, pues frecuentemente pone en su lugar a hombres burlones que confunden sus rasgos delicados y rizos suaves con debilidad.En la segunda temporada, ya disponible en Netflix, Ruth destruye una marina en un ardid de extorsión, detiene riñas en el bar de strippers que administra y, en cierto momento, derriba de una patada a un viejo vulgar y escandaloso en una silla de ruedas.Mientras tanto, lidia con el regreso de su padre tóxico (interpretado por Trevor Long), oscilando emocionalmente entre la rudeza y la vulnerabilidad de una hija decepcionada, pero aún esperanzada.En una entrevista telefónica, Garner abordó la nueva temporada de ‘Ozark’ y la escena más difícil que ha tenido en la serie.-¿Cómo cambian las cosas para Ruth esta temporada?Está en un ánimo mucho más vulnerable. Realmente está luchando y pasando por una crisis de identidad a raíz de su padre.En la temporada dos, creo que tienes un entendimiento mucho más profundo de por qué se comporta de esa manera. La gente siempre me dice: “Ruth es un personaje tan rudo, ¿qué se siente interpretarla?”. Y es mucho más profundo que eso. Es más bien que no le queda otra opción.-En muchas formas, está dividida entre dos padres...Sí, y odia el hecho de que su papá no la respeta y Marty sí lo hace, aunque realmente le encanta que Marty la toma en cuenta y la escucha.-Aun cuando Marty la tiene administrando un club de desnudistas y lavando dinero, no ha sido un mentor modelo...No, pero no sé quién es bueno en la serie. Bueno, el bebé del pastor es genial. Nadie va a decir: “ah, ese bebé, vaya imbécil”.-Este año apareciste como una davidiana en ‘Waco’; pareces pasar mucho tiempo en sectas...¡Ésos son los papeles interesantes! Todo mundo está interesado en sectas, pero yo no diría que soy la actriz a la que recurren para papeles relacionados con sectas.Hice ‘Waco’ justo después de hacer la primera temporada de ‘Ozark’, y la trama era realmente interesante y también pensé que era muy distinta a Ruth.-Sin revelar nada, Ruth está involucrada en algunas escenas muy intensas esta temporada. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que filmar?Te vas a reír: fue la escena en que tuve que sostener el ratón en la temporada uno.Le tengo un miedo atroz a los roedores. No los soporto. Tuvieron que usar una doble de manos, no podía respirar y casi me dio un ataque de pánico. Soy como la persona menos ruda en el planeta.