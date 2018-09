Tendrá Sofía su propia serie

Ciudad de México— En ‘Sobreviví’, Sofía Niño de Rivera se probará totalmente como actriz y ya le gusta la idea de seguir por ese camino.La standupera llegará a YouTube con su propia serie, en la que personifica a una comediante que se enfrenta en la vida cotidiana al caos de la ciudad, a los desajustes familiares, a los encontronazos románticos y a diversas aventuras con sus amigas.“Con este programa me salgo de confort. Estaba acostumbrada a escribir mi propio show de una hora, hacer todo yo, y este proyecto involucra meses de sentarme con diferentes personas y planear mucho”.“Soy también productora, y pues tengo que aprenderme los diálogos porque estaba acostumbrada a decir mis propios guiones y si me equivocaba era yo, nadie lo notaba. Creo que sí quiero continuar buscando proyectos como actriz, en donde pueda desarrollar esta faceta”, comentó Niño de Rivera.En la trama, Xavi, quien es gay, es el mejor amigo de Sofía; Chuy es el mánager, entre noble y torpe; Socorro es su mamá, medio agresiva, medio extraña; y Carlos es su papá, con quien se identifica plenamente y con quien coincide en sentido del humor; ellos forman parte del entorno de la comediante en la serie que aún no tiene fecha de estreno.Para la intérprete, esta nueva realización es una oportunidad de profundizar en la comedia y darle paso al talento nacional.“Estoy a favor de darle trabajo a quien tenga talento para hacerlo, no importa el género, si es hombre o es mujer, que lo que se destaque sea su capacidad profesional. Hay hombres talentosos y mujeres talentosas, y creo que es una serie que se dedica a mostrar eso”.‘Sobreviví’ se ambienta en sitios similares a los que Niño de Rivera acostumbra ir y han sido parte de su desarrollo como persona.“Son historias que no necesariamente van ligadas, en contexto de vida, o de cómo ve la vida una comediante mujer. Este café en la vida real era el Café 22, y le pusimos el Café 23, es un lugar que sí existía, donde muchos comediantes empezaron su carrera, donde se hizo mucho stand up”.“Todo sucedía ahí y en mi departamento. Y la casa de mis papás”, señala.

