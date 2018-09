Los Angeles–Epigmenio Ibarra, uno de los productores de ‘Ingobernable 2’, siempre ha manifestado su postura política en torno a los acontecimientos de México, pero Kate del Castillo asegura que la segunda temporada de la serie no pretende enviar un mensaje al respecto.“Desde el principio establecí que no quería que utilizaran mi imagen ni a Netflix para enviar un mensaje político, pues no es el caso ni estoy aquí para eso, sólo soy actriz”, sostuvo en entrevista.Consideró que el éxito de la primera temporada de ‘Ingobernable’ se debió a que mostró una realidad y no una ficción de México, por lo que la secuela, que se estrenará el 14 de septiembre por Netflix, abundará más en ello sin ser un retrato fiel de la política en su país.Destacó que ‘Ingobernable 2’, a diferencia de la primera, narra una historia más profunda en 12 capítulos, cuenta con un elenco sobresaliente y tiene una producción de mayor calidad.Las escenas ubicadas en la Ciudad de México, específicamente en el barrio bravo de Tepito, se rodaron en escenarios de Colombia; en el primer ciclo se hicieron en San Diego, California y en la capital de México, pero sin la presencia de Kate.“En Colombia hay imágenes muy parecidas a las de México y no tuve que utilizar dobles como sucedió en la primera parte, lo cual es muy bueno porque soy muy celosa y no quiero que nadie haga mi personaje más que yo, aunque sea corriendo”, confesó la actriz.Las tomas de violencia en las que se ve involucrado su personaje, Emilia Urquiza, fueron hechas por ella y no por una doble. De modo que sí padeció los jaloneos de cabello y que encapuchada, le sumergieran la cabeza en agua.La propuesta de la producción fue que el inicio de la escena lo hiciera una stunt (doble de acción) pero en secuencia, cuando le quitaran la capucha, se iba a notar otro rostro, por lo que Kate prefirió hacerlo todo y hasta soportó más que la doble.“Yo tenía que hacerles una seña cuando ya no aguantara (sin respirar bajo el agua), pero no lo hice, lo mismo sucedió en el jacuzzi. Aunque se hacen ensayos con los dobles, yo trato de hacer lo que me corresponde, siempre y cuando no corra peligro”.“Por supuesto, terminé siempre muy cansada porque todas las escenas son muy arriba, de mucha acción. En lo emocional, me costó trabajo conectar con ella. Yo no tengo hijos, pero como mujer y buena escorpión, soy muy maternal y protectora. Emilia lo pierde todo y a su familia, ahora tiene que recuperar a su hija”, explicó.Al hacer un análisis de su personaje, la actriz resaltó que le gusta lo aguerrida que es, pues en su papel de primera dama, dejó a su familia a un lado para luchar contra el sistema y contra su esposo, el presidente de México, cuando éste se arrepintió de estar en favor de la gente.