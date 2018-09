Monterrey–Como que a Tyga no le ha caído muy bien el ascenso de su ex Kylie Jenner, quien se ha convertido en la empresaria joven más prominente del mundo del entretenimiento.Hace más de un año que el cantante y la socialité se separaron, y el primero dio a entender que ya superó a su ex.En Queen Radio, Nicki Minaj cuestionó a Tyga si extraña a la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’.“No, estoy bien. Estoy bien, amor; disfruto”, declaró en el programa.Pero no todo quedó ahí, pues el músico también se atribuyó algo de crédito en el progreso de su expareja.Dijo que era muy cierto que él de alguna manera logró poner a Kylie en el mapa para que fuera observada por muchos más y agregó: “todo el mundo lo sabe y es algo público”.“Ella siempre tuvo una plataforma, siempre estuvo destinada a estar donde debía estar, sin importar lo demás”, dijo.“(Le decían) si no tienes el apoyo de las personas negras contigo, no tienes nada, nadie te va a escuchar. No vas a poder influenciar a nadie. Así que yo tuve mucho que ver con todo eso”, declaró Tyga.