Madrid– Por primera vez algunos de los audios de la legendaria interpretación de Queen en el Festival Live Aid de 1985 se publicarán oficialmente como parte de la banda sonora de la película distribuida Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia del legendario grupo británico."Grabadas durante el histórico concierto en Wembley en julio de 1985, estas canciones se encuentran entre las raras joyas y versiones anteriormente no escuchadas del vasto catálogo de la banda", explica el comunicado de Universal Music.Junto a estas interpretaciones del Live Aid de Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall y Qe Are The Champions, el álbum de la banda sonora incluye otros temas en directo de toda la carrera de Queen, nuevas versiones de viejos favoritos y una selección elegida de los mejores temas de estudio de Queen.Entre ellos están algunos de los éxitos más apabullantes de Queen, que incluyen 11 himnos de todos los tiempos que llegaron a ser número uno en todo el mundo. El tracklist se anuncia justo este miercoles 5 de septiembre, en el día en que Freddie Mercury hubiera cumplido 72 años.Bohemian Rhapsody será estrenada mundialmente en Reino Unido, el próximo 23 de octubre. En España se estrena el 31 de octubre. Está protagonizada por Rami Malek como Freddie Mercury, Gwilym Lee como Brian May, Ben Hardy como Roger Taylor, Joe Mazzello como John Deacon y Lucy Boynton como la compañera que acompañó a Freddie a lo largo de toda su vida, Mary Austin. La banda sonora, se publica en formato digital y CD el 19 de octubre.Las 22 canciones de la banda sonora han sido producidas por Brian May y Roger Taylor, con la coproducción de los colaboradores de siempre de Queen, Justin Shirley-Smith, Kris Frediksson y Joshua J Macrae y la masterización a cargo de Adam Ayan y Bob Ludwig.La tarea principal del equipo tras la banda sonora de Bohemian Rhapsody fue encontrar las versiones más oportunas para las canciones, especialmente de las actuaciones en directo, para que se ajustaran con perfección a la narrativa del guión. May, Taylor y sus co productores trabajaron con los cineastas para encontrar las versiones de cada tema que acompañaran la fuerza dramática de cada escena.Para asegurarse de que los que la escuchen no les quepa duda de que están escuchando una banda sonora, a Brian se le ocurrió la idea de que Queen volvieran a grabar su propio arreglo de la famosa sintonía de la Century Fox. Esta nueva versión, que incluye el famoso toque de guitarra de May y la distintiva batería de Taylor, abren tanto la película como el álbum de una forma grandiosa.Los cinco temas de la actuación en directo de Queen en el Live Aid el 13 de julio de 1985 no han sido publicados anteriormente. Solo han sido escuchados como parte del video de aquella actuación en el DVD/BluRay Queen Rock Montreal, donde se podían ver los conciertos que la banda dio en el Montreal Forum en noviembre de 1981. El audio del Live Aid es exclusivo de esta nueva banda sonora.Otros temas de la banda sonora se han extraído de diferentes épocas e incluso de diferentes continentes. Fat Bottomed Girls se ha extraído de los conciertos de París en 1979, como parte de la Jazz World Tour y es inédita. Now I*m Here fue grabada durante el concierto de Nochebuena de 1975 en el London Hammersmith Odeon.Y la historia de cómo se hizo el dueto entre Freddie y Brian en Love Of My Life se extrajo del festival Rock in Rio de enero de 1985 cuando 300 mil brasileños la cantaron a coro. Anteriormente este tema solo estaba disponible para fans a través de los vídeos de esta actuación. Para las grabaciones de estudio del álbum, Queen tuvo el privilegio de trabajar con los temas remasterizados por Bob Ludwig en 2011.Los tres temas restantes de la banda sonora se sentirán como nuevos para los fans de Queen. We Will Rock You comienza como la versión de estudio para poco a poco convertirse en un directo en el que participa la audiencia. Es algo que se ha creado exprofeso para la película. Don*t Stop Me Now incluye nuevas partes de guitarra de Brian y es mucho más cercano a cómo la banda toca el tema hoy en día en sus directos.Doing All Right fue originalmente grabado por Smile, la banda que precedió a Queen y que formaron Brian, Roger y el cantante Tim Staffell. Cuando Tim dejó la banda, Roger y Brian unieron fuerzas con Freddie para formar Queen. La interpretación de Freddie de la canción se incluyó en el primer álbum de la banda.Para recrear la versión original de Smile, Brian y Roger, volvieron a encontrarse con Stafell en los estudios Abbey Road para regrabar Doing All Right para la banda sonor. Esta sesión en la que participan Roger, Tim y Brain cantando juntos tuvo lugar casi 50 años después de la canción original.