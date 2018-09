Se disculpa Kanye con Drake

Ciudad de México— Kanye West pidió disculpas a Drake por su papel en una serie de conflictos que ambos han tenido este año.“Le envío amor y buenas energías Drake y a su familia y equipo. No he visto el show (que presenta) en persona pero las imágenes en línea se ven increíbles. Entiendo cómo empezó la confusión”, escribió rapero en Twitter.El conflicto entre los raperos tuvo varias causas. Una de ellas fue que West produjo el álbum ‘Daytona’, de Pusha T. Ese disco incluye la canción ‘Infrared’, cuya letra acusa al canadiense de no escribir sus propios temas.Drake respondió con el sencillo ‘Duppy Freestyle’, en el que ataca a ambos.En otra composición titulada ‘The Story of Adidon’, Pusha T reveló que Drake había tenido un hijo con la actriz de cine para adultos Sophie Brusseaux.En sus mensajes West dijo que se arrepiente de haber colaborado en ‘Infrared’.“No debió haber habido canciones en las que yo participara y que tuvieran energía negativa contra ti”, publicó.También pidió disculpas por haber publicado su tema ‘Lift Yourself’ sin la colaboración de Drake, aunque ambos habían acordado grabarlo juntos.“Como hablamos sobre hacer ‘Lift Yourself’, debí haberte dado la oportunidad de hacerlo antes de que yo lo lanzara”, tuiteó.El esposo de Kim Kardashian dijo que pronto acudirá a un concierto del canadiense.“Iré a tu show en los próximos siete días para dar amor y para inspirarme con el arte que tú has creado”; concluyó.

