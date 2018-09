Yuya posa en Instagram con minifalda y escote

El verano está llegando a su fin y con el las mejores prendas para soportar el calor. Sin embargo, si vives en la Ciudad de México, habrás notado que las altas temperaturas seguirán incluso pasando la temporada de otoño. Es por eso que cuando vimos a la YouTuber Yuya enfundada en una minifalda de mezclilla y un top con escote profundo no nos resistimos en copiarle el look y lucir fabulosas en este día caluroso.En la imagen compartida a través de Instagram, Yuya deja ver su increíble figura y su gran sentido de la moda. El atuendo que lleva es perfecto para llevar en estos últimos días de calor, puesto que son piezas básicas que cualquier posee en su armario. Además de lucir cómoda, su estilo playero nos enamoró y sin duda es un look que copiaremos para alguna reunión con amigas o una salida con esa persona especial.Uno de los imperdibles que nunca falla a la hora de vestir es una falda de mezclilla y un top blanco con mangas amplias. Esta combinación además de hacerte lucir fresca, te dará un look contemporáneo perfecto para despedirte del verano y darle la bienvenida al otoño. Tan solo necesitas encontrar una falda adecuada a tu cuerpo y un top con un escote amplio para lucir tu cuerpo de manera libre y fashionista.

A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) on Aug 31, 2018 at 8:01pm PDT

