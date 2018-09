Alma antes que sexo

Ciudad de México— Lauren Jauregui habla de nueva cuenta sobre su orientación sexual, y esta vez, declaró ser pansexual, reportó la Revista Nylon.La exintegrante del grupo Fith Harmony, quien hace dos años dijo ser bisexual, ahora comparte que gracias a una exploración más profunda sobre identidad de género y pansexualidad, se siente atraída por las almas, sin importar el género o el sexo de la persona.“He aprendido mucho, incluso sobre el binario de género desde que salí como bisexual, y estoy segura de que podría enamorarme de cualquier persona siempre que su alma fuera genuina. Eso es todo lo que realmente me importa. No me importa el físico.“Me importa conocer los traumas y las mier**s de la otra persona, en especial si me afectan a mí, pero eso es todo. Al final lo que cuenta es que somos humanos y si existe una atracción, pues existe, yo siempre estoy dispuesta a explorar esa fluidez”, expresó Jauregui, quien es portada de este mes de la revista.Por primera vez, en 2016, habló sobre su bisexualidad en una carta dirigida a Billboard en la que además expuso su frustación ante el resultado de las elecciones presidenciales, que encabezó Donald Trump.Su carrera musical inició cuando se dio a conocer, en 2012, como parte del grupo Fith Harmony, grupo disuelto, ahora perfilada como solista lanzará su nuevo material discográfico en el que hablará sobre sus experiencias sentimentales.“Mi arte es una especie de autoexploración, siempre hablaré de aquello por lo que esté pasando en ese momento concreto”.

