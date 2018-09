Sustancial, inédita y fascinante es la historia que rescató el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) sobre el territorio donde yace, la cual, y después de más de cinco décadas, saldrá hoy a la luz.Esto luego de que se realice la ceremonia de apertura de la renovación museográfica del MAHCH a las 11:00 de la mañana y se dé a conocer el resultado final de ocho meses de trabajo y mil 600 metros cuadrados de ampliación.Y es entre este nuevo espacio, que le dio al museo dos nuevas salas permanentes, una sala para exposiciones temporales, biblioteca y salón de usos múltiples, donde se encuentra uno de los ejes temáticos del museo, el que rescata una gran parte histórica de la ciudad, la disputa por El Chamizal.Este eje revive, no sólo para el museo, sino para toda la frontera, lo que sucedió antes de que las 177 hectáreas de El Chamizal pertenecieran a México, más específicamente a Ciudad Juárez.Esta investigación es un trabajo y aportación del museógrafo Miguel Ángel Berumen, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1962, a quien le tomó cerca de un año concluir la averiguación, ya que parte desde la última segregación del territorio con el Tratado de La Mesilla –en 1853- y abarca hasta la firma del convenio entre ambos países para la entrega del territorio de El Chamizal, en 1963.En esta exhibición se tendrán mapas, fotografías, revistas, planos y dos murales, así como textos de la investigación que Berumen realizó en los archivos nacionales de Estados Unidos y México, en las comisiones internacionales de ambos países, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.“Esta renovación nos va a aportar mucho a la comunidad para que conozcamos más sobre nuestra historia y para que la hagamos más nuestra. Es indispensable saber toda la importancia que tiene este hecho”, afirma la directora del MAHCH Jessica Fong García a El Diario de Juárez.Además de la muestra dedicada a El Chamizal, el museo contará con otras que honran el entorno natural y las culturas antiguas de la región, (Aridoamérica y Paquimé). Otra más retrata la herencia del México precolombino.Aunado a esta gran revelación histórica se estará presentando una exhibición de Enrique Ramírez, artista plástico que conmemora sus 30 años de labor; una colección fotográfica del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, titulada ‘Del Golfo al Pacífico’ y una exposición colectiva de escultura, ‘Árgillos’.Avenida Carlos Pellicer, entrecalles Viveros y TarzánInauguración: Hoy, jueves 6 de septiembre a las 11:00 a.m.Horarios: De martes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.• Con un crecimiento de mil 600 metros cuadrados, el MAHCH ahora cuenta con dos salas permanentes, una sala para exposiciones temporales, biblioteca y salón de usos múltiples• Los nuevos ejes temáticos del museo son: el entorno natural y las culturas antiguas de la región; Aridoamérica y Paquimé; la herencia del México Precolombino; y la disputa por El Chamizal

