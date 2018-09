Aprenderá a la mala

Ciudad de México— El tráfico de armas, la lucha de egos y el amor de la familia son los temas centrales que aborda la serie original de Imagen Televisión, ‘Atrapada’, protagonizada por África Zavala, Erick Chapa, Giuseppe Gamba y Fernando Ciangherotti, que ya está al aire.Acción, drama y aventura es lo que vivirá Mariana Velasco (Zavala) durante el paso de la historia.Las malas decisiones tomadas en la juventud la orillarán a más problemas, entre ellos el secuestro de sus hermanos.“Lo que me gusta de la historia es que no estamos aplaudiendo esas cosas (el tráfico de armas), sino que estamos dejando el mensaje de que todo en esta vida tiene consecuencias, en especial las malas decisiones”, afirmó Zavala en entrevista.El nivel físico de exigencia para el personaje fue muy duro, según comentó la protagonista; sin embargo, gracias a su rutina diaria de ejercicios pudo superar las pruebas que le exigía la producción.“Me ayudó muchísimo que yo hago crossfit para poder correr, brincar y cumplir con los requisitos de este papel”, sostuvo.Para evitar que algo malo les suceda, Mariana tendrá que involucrarse entre las familias Vargas y Herrera, que mantienen un conflicto de poder.Carlos Herrera (Ciangherotti) buscará la forma de vengarse de la otra familia, en especial de Daniela Salcedo (Verónica Merchant), viuda de Vargas, quien se encuentra al frente de los negocios de ese clan.En su paso por destruir a los Vargas y su legado dentro del mundo de las armas, Mariana conocerá a Felipe Vargas (Chapa) un joven que enfrentó la cárcel por defender a su familia.A lo largo de la historia, ambos mantendrán un amorío prohibido, mismo que les servirá para darse cuenta de que se encuentran atrapados en un mundo en el que no quieren estar.“El cambio, la capacidad de cambiar de una persona, eso es lo que más va a transmitir mi personaje.“Cuando Felipe sale de prisión tiene mucho tiempo para pensar sobre la consecuencia de usar armas y justo eso es lo que quiere, hacer las cosas diferentes para cambiar a las personas que lo rodean, guiarlas por otras opciones”, expresó Chapa.‘Atrapada’ se transmite de lunes a viernes a por Imagen Televisión (consulte horarios con su proveedor de TV).

