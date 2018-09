Cargando

Dave Grohl y Krist Novoselic —miembros sobrevivientes de Nirvana— se reunieron para interpretar una de las canciones favoritas de Kurt Cobain: “Molly’s Lips”.Este tema fue originalmente interpretado por The Vaselines, una de las agrupaciones predilectas de Cobain. El colectivo de grunge interpretó esta pieza en numerosas ocasiones durante sus primeros años y posteriormente la incluyeron en su compilado de descartes: Incesticide.El encuentro entre Grohl y Novoselic ocurrió durante el concierto que Foo Fighters ofreció en su natal Seattle hace unos días, mismo donde Novoselic fue el encargado de abrir el show con su banda Giants.“Esta es una canción vieja que no hemos tocado juntos en mucho tiempo”, dijo Dave a la audiencia mientras le daba la bienvenida a Krist al escenario. Esta es la segunda ocasión en que la dupla interpreta la pista junto a Foo Fighters. La primera vez ocurrió en 2015, durante una presentación en Escocia —país natal de The Vaselines.Pat Smear, quien acompañó brevemente a Nirvana durante sus presentaciones en vivo entre 1993 y 1994, también formó parte del reencuentro.Giants formará parte de Cal Jam 18, festival que el colectivo liderado por Dave Grohl ha organizado con la participación de Garbage, Billy Idol, Iggy Pop, Tenacious D, Greta Van Fleet y muchos más. Este evento ocurrirá en octubre.Mira a Dave Grohl y Krist Novoselic tocar en vivo “Molly’s Lips” junto a Foo Fighters:

