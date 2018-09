Vandalizan estrella de Bill Cosby

Los Angeles–La estrella del comediante Bill Cosby en el paseo de la Fama de Hollywood fue vandalizada luego de que desconocidos escribieran la leyenda ‘violador en serie’, reportaron autoridades.Luego de que apareciera inscrito con plumón y enorme letras ‘violador en serie’, los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés), que investigan el caso, señalaron que una persona les dio aviso cerca de las 5:30 a.m. locales del martes.Empleados de la Cámara de Comercio de Hollywood limpiaron la placa y sus representantes informaron sobre el acto de vandalismo.Cosby, de 81 años, una vez conocido como el padre de Estados Unidos por su papel en la comedia ‘The Cosby Show’, fue declarado culpable de drogar y molestar a Andrea Constand, ex oficial de baloncesto de la Universidad de Temple, en 2004 en Filadelfia. Se espera que sea sentenciado el próximo 24 de septiembre.El actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama en noviembre de 1977, el incidente de este martes no es el primero que se registra en la estrella. La palabra ‘violador’ se escribió sobre la estrella de Cosby tres veces en 2014 en medio de las acusaciones crecientes de varias mujeres que presuntamente agredió sexualmente hace décadas.La Cámara de Comercio de Hollywood ha dicho que no eliminará las estrellas de figuras públicas controvertidas como Cosby.“Una vez que se ha agregado una estrella a la Caminata, se la considera parte del tejido histórico del Paseo de la Fama de Hollywood”, dijo Leron Gubler, expresidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood en 2015.A las agresiones a la estrella de Cosby se suman también las del presidente Donald Trump en la misma acera y en especial, desde que se lanzó como candidato presidencial y ya como mandatario de Estados Unidos como presentador de un programa de reality de Televisión.

