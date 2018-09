Prepara 'Star Trek' para adultos

Los Angeles— El cineasta hollywoodense Quentin Tarantino se encuentra inmerso en su próximo proyecto, ‘Star Trek 4’, producida por J.J. Abrams. Karl Urban, quien dará vida al doctor McCoy, ha adelantado algunos detalles, asegurando que el director no busca ponerse límites y quiere que sea un filme clasificado para adultos.“No deberían preocuparse de que vaya a estar llena de obscenidades y esas cosas. Quiere una calificación R para hacer que la verdad llegue al espectador. Así si alguien es succionado por el espacio, lo cual todos hemos visto antes, podríamos ver cómo se destripan primero... Permite algo de espacio, le da margen de maniobra”, aseguró el actor durante el evento Trekonderoga, centrado en la mítica franquicia.Tarantino sorprendió a los fans cuando anunció su propia versión de ‘Star Trek’ junto a J.J. Abrams en diciembre.Abrams, que ya dirigió ‘Star Trek’ en 2009 y ‘Star Trek: En la Oscuridad’ en 2013, otorgó al cineasta su bendición para hacer su película con clasificación para adultos si fuera necesario.Tendrá a Chris Pine de nuevo en su papel como el Capitán James T. Kirk para una cuarta película de ‘Star Trek’.Mientras tanto, Tarantino se encuentra en medio de otro proyecto: ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio), que se estrenará el 26 de julio de 2019.

