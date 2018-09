Al cielo con otro 'look'

Ciudad de México— Ahora con cabello largo, Fernando Noriega llevará a su personaje Eutimio ‘El Rojo’ Flores, de la serie ‘El Chema’, a la sexta temporada de ‘El Señor de los Cielos’.Sin saber que participaría y funcionaría para la nueva producción, dejó crecer su cabello porque se había maltratado desde ‘El Chema’ cuando tuvo que teñirlo de rojo.“Mi cabello quedó procesado, me lo pintaban cada 15 días, me dijeron: o te rapas o será difícil quitar el color. Decidí que creciera para que saliera pelo nuevo, me gustó y hubo buena respuesta.“Quedó bien para la serie porque mi peracuando sale de la cárcel, con actitud de haberse alejado de todo, con el mismo rojo y ahora pelo largo, tendrá más realismo”, explicó Noriega.El cambio de vida de ‘El Rojo’ en la nueva serie será notorio, porque tras perder a su familia en ‘El Chema’, ahora enfrentará la vida sin ilusión y se unirá a un nuevo equipo de trabajo con Los Casillas, principal organización criminal de ‘El Señor de los Cielos’.El actor atribuyó el éxito de su personaje a que la gente se ha identificado con sus emociones.“Lo máximo era su familia, su gran amor y respeto a ellos, era huérfano, después pudo formar una familia, así soy yo”, dijo.Señaló que más allá de transmitir un mensaje de violencia, los personajes de las narcoseries son exitosas porque cuentan la vida personal y los mitos de personajes polémicos, que interesan al público.“Eso es una parte que los humaniza, el hecho de que muestren sus debilidades y que muestren sus fracasos y tragedias como ‘El Rojo’, aunque tengan dinero, traen joyas, mujeres, es importante, es una cadena a toda acción hay una reacción”.

