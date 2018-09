Owens, de actor a cajero

Nueva Jersey—Un actor que tuvo un papel recurrente en ‘The Cosby Show’ dice que está agradecido por el apoyo que ha recibido desde que emergieron fotos que lo muestran trabajando en un supermercado.Geoffrey Owens dijo este martes en el programa Good Morning America, de la cadena ABC, que sintió que algunas personas estaban tratando de avergonzarlo, pero afirmó que todo trabajo es rentable y valioso, y que lo importante es el honor de la persona y la dignidad del oficio.“No hay un trabajo mejor que otro”, dijo. “Puede que pague mejor, que tenga mejores beneficios, que se vea mejor en papel, pero no es mejor. Cada trabajo tiene su valor”.El actor de 57 años interpretó a Elvin Tibideaux, el esposo de Sondra, la hija mayor del personaje de Bill Cosby, en la popular serie televisiva de los 80. Fotos publicadas por medios noticiosos lo mostraron trabajando en la caja registradora de un Trader Joe’s, en Nueva Jersey, con una etiqueta con su nombre en la camisa. Dijo que ya no trabaja ahí debido a la atención no deseada que recibió.Dijo que no ha tenido ningún trabajo como actor que haya durado más de 10 semanas desde que dejó ‘El Show de Bill Cosby’, pero que ha dado clases de actuación en Yale y realizado otros trabajos relacionados con el entretenimiento.“Quería un trabajo que me diera algo de flexibilidad” por si surgía una audición o algo, dijo. “No lo promocioné, no porque me avergonzara sino porque no quería que la comunidad de actores pensara que ya no me interesaba actuar”.La mujer que hizo públicas las fotos parecía anonadada de ver que alguien de un programa tan popular estuviera haciendo ese tipo de trabajo. Pero varios actores señalaron que tienen que ganarse la vida entre trabajos y que los sitios que ofrecen seguro de salud son especialmente atractivos.Owens apareció recientemente en un episodio de ‘Elementary’ y terminó de rodar una película titulada ‘Impossible Monsters’.“Nadie debería sentir lástima por mí”, dijo. “He tenido una vida maravillosa y una carrera maravillosa”.