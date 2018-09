Terminan las 'aventuras'

Los Angeles— Aunque la decisión de finalizar el programa ‘Hora de Aventura’ en su décima temporada se reveló hace dos años hasta el lunes le dijo adiós a la pantalla de TV en Estados Unidos.John DiMaggio, el encargado de la voz en inglés al perro Jake, lo mismo que Rebecca Sugar, creadora de Steven Universe y quien por largo tiempo fue escritora y dibujante de la serie, no aguantaron las lágrimas al anunciar el episodio final del espacio.En 2006, cuando trabajaba en los estudios de animación Frederator, un veinteañero Pendleton Ward dio vida a varios personajes entre ellos un niño de 12 años, Finn, y su compañero, el perro de 28 años Jake, se convirtieron en dos valientes que salvaban a la Dulce Princesa de las manos de Rey Helado, con la ayuda de Arcoiris.Uno meses después, el corto se convirtió en una sensación en Internet, con más de un millón de vistas a fines de 2007. Esto llevó a Ward a ofrecer a Nickelodeon realizar una serie animada en base a sus personajes, pero fue finalmente Cartoon Network el canal que aceptó la propuesta.Así, en la pantalla comenzaron a desarrollarse las vivencias del humano Finn y su hermano adoptivo el perro Jake, quienes a lo largo de 10 temporadas no sólo combatieron al Rey Helado y sus intentos por raptar a las princesas de la posapocalíptica Tierra de Ooo, en especial a la soberana del Dulce Reino, Dulce Princesa.“Los finales son realmente difíciles, en especial cuando concluyen programas. Hay mucha presión y expectativas y no puedes evitar tratar de incorporar todo. Pero siento que con este capítulo estamos encontrando una respuesta para cada pregunta”, aseguró Adam Muto, compañero de Pendleton.#Tags

