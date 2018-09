'McCartney no es como todos creen'

Ciudad de México— Paul McCartney es más interesante y complejo de lo que todos creen, y es la principal premisa del biógrafo Philip Norman, quien en alrededor de 800 páginas refleja el pasado, presente y hasta delinea el futuro del ex Beatle que hoy en día sigue encendiendo escenarios.Considerado el biógrafo oficial de The Beatles, Norman aseguró que en ‘Paul McCartney. La Biografía’ no trata de enaltecer a sir Paul McCartney, sino reconocerle sus grandes aportaciones a la música, desde su participación en la banda más influente de la música rock/pop hasta su carrera en solitario.De una manera fluida y tal como si fuera una novela, Norman hace un viaje en el tiempo para mostrar la vida del conocido bajista zurdo, su infancia, la pérdida de su madre a corta edad, su verdadero papel al interior del cuarteto de Liverpool, la relación con sus compañeros, su dolorosa separación, los choques emocionales, excesos, relaciones con mujeres, sus influencias, su inspiración, su talento.Habla sobre lo bueno que Paul era y todavía es, de las canciones que escribió, de cuánto quería que la banda permaneciera unida y todo el resurgimiento después de The Beatles, con un detalle minucioso que permite al lector transportarse a lugares y momentos.El escritor británico, quien casi por casualidad logró entrevistar a The Beatles en su juventud y convivir por unos minutos con quienes serían unas grandes leyendas, reconoció que tuvo que ser muy preciso y conciso con la información y no ser autoindulgente para lograr apegarse a la historia de Paul.“Todo mundo se cree experto y estaban esperando que cometiera un error, sentía mucha presión y tenía que ser muy cuidadoso”, afirmó Norman, quien ha escrito sobre el propio John Lennon, Elton John, Mick Jagger, y en noviembre próximo lanzará su nueva obra sobre Eric Clapton.A pesar de que hay una cantidad enorme de materiales sobre la vida y obra de The Beatles y en particular de Paul McCartney, con esta biografía Norman pretende que los lectores conozcan a un Paul real.Norman se refiere a la vulnerabilidad que actualmente todavía tiene el músico de 76 años, esa inseguridad que enfrentan los artistas por querer hacer siempre lo mejor, tener un gran involucramiento con sus creaciones, sus conciertos y de aún así no estar completamente convencido del resultado.Más allá de The BeatlesLuego de rechazar que escribirá sobre George Harrison o Ringo Starr, Norman resaltó las autoexigencias que todavía tiene el creador de ‘Penny Lane’, pues a su edad busca la manera de estar lleno de energía, de ofrecer un show sin parar, sin una botella de agua, involucrado en toda la creatividad del espectáculo para mantener cautivos a sus seguidores, trata de demostrar que es tan bueno como siempre lo ha sido.Mientras contribuye a la historia de una leyenda, el autor aseguró que a pesar de toda la fama y fortuna que tiene, toda la atención que recibe y escuchar siempre lo bueno que es, lo que le generó un gran ego, Paul nunca se convirtió en un monstruo, es en realidad un ser humano muy decente.De esta manera, busca reflejar a un Paul McCartney más allá de The Beatles, contar la historia de un gran músico, con un enorme talento, y que aunque lleva más de 60 años bajo los reflectores sigue siendo tan dedicado, temeroso y al mismo tiempo, imperfecto.Aunque desconoce si el ex Beatle ya leyó el libro, sabe que gente cercana a él ya lo hizo y le han hecho saber de este enorme trabajo como algo muy decente.