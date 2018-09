Unen 'poderes' por fan con cáncer

Los Angeles— Los protagonistas de ‘Deadpool’, ‘Capitán América’ y ‘X-Men’, junto con otros compañeros de películas de superhéroes de Marvel, se han unido en una campaña a favor de un joven con cáncer cerebral y leucemia.Los actores mandaron videos de apoyo para el joven, de 17 años, llamado Josh Rigby. A los 15 años se le detectó cáncer y recientemente glioblastoma, cuyo promedio de supervivencia entre pacientes es de 15 meses. Su familia y amigos iniciaron una cruzada, en Internet, para que los actores de las películas de Marvel le envíen un saludo de apoyo.RYAN REYNOLDSEl protagonista de ‘Deadpool’ es el favorito del joven. “Después de escuchar acerca de ti y conocer tu historia y todo por lo que has pasado, creo que es un hecho que tú tienes más coraje y fuerza en tu dedo meñique, que cualquier superhéroe en todo su cuerpo”, comentó el actor.CHRIS EVANS“Mi amigo Ryan Reynolds me dijo que eres un gran fan de Marvel, muy buen gusto. Y que eres más fan de Deadpool que Capitán América, ok acepto que él es gracioso. Gracias por el apoyo, espero que te vaya bien, cuídate”.CHRIS HEMSWORTH“Hola amigo, eres una leyenda. Escuché tu historia y quiero mandarte todo mi amor y apoyo. Tú eres el verdadero héroe. Estamos pensando en ti desde las cuatro esquinas del mundo. Sé que tienes mucha gente que te apoya, pero aquí va un poco más de mi parte y de todos los Avengers, superhéroes y de todo el mundo”.HUGH JACKMAN“Sé que estás pasando por algunas batallas médicas. Quiero que sepas que estoy pensando en ti, te envío los mejores deseos; sigue peleando, amigo”.

