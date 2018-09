Edwin Luna pide matrimonio a Kimberly Flores en 'La Academia'

Ciudad de México– Este domingo, Edwin Luna, cantante y juez de "La Academia" paró el ajetreo de la producción para pasar al centro del escenario (donde normalmente los estudiantes son criticados), llamar a su pareja y proponerle matrimonio.Kimberly Flores, mamá de su hija de dos meses, le dijo que sí y se abrazaron, pero el momento romántico se vio interrumpido por el corte comercial, durante el que la pareja habló con la prensa."Tomé la decisión de hacerlo aquí, primero que nada porque es un proyecto con el cual me siento muy contento de que me hayan tomado en cuenta y es muy importante para mi vida y segundo, porque sabía que no se lo iba a esperar, entonces todavía estoy muy nervioso y sudado por debajo de la chamarra".Flores, ya con el anillo en la mano, declaró que estaba muy feliz, "no me la creo todavía y digo que me las va a pagar porque no me lo esperaba, estoy temblando todavía".El cantante explicó que se tomó la libertad de ir viendo algunos lugares en Monterrey para realizar la boda que sería hasta el otro año, ya que este tiene mucho trabajo, pero también para que su hija esté un poco más grande. Como Kimberly es católica, el cantante tiene que bautizarse y contó que lo hará la próxima semana.La razón por la que no fue bautizado de niño, contó, tiene que ver con sus papás, que no se pusieron nunca de acuerdo con el padrino que querían para él. Luego su padre murió y ahora, muchos años después, hará ese paso católico teniendo como padrino a quien su papá quería.La competencia en el programa de Azteca este domingo tuvo momentos amables y de discusión entre jueves y el director de "La Academia". La expulsada de la noche fue Marian.