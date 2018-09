Compara a Juanga con Jesucristo

Ciudad de México- Detrás de Mi Tributo a Juan Gabriel hay una historia de cariño, admiración y respeto que une a Cristian Castro y a su famoso padrino al que considera algo así como un Jesucristo mexicano de la música."Él es mi padrinazo. Mi padrino de Primera Comunión, aparte es mi padrino musical, es mi padre (en la música). Tanto José José como él son lo máximo", dijo Cristian al hablar de Alberto Aguilera Valadez, a quien honra con su nueva producción musical."Nos deja tantas enseñanzas Juan Gabriel y nos deja con el ojo cuadrado de lo que puede hacer un ser humano, de venir de un ambiente de pobreza a dejar una huella en tantas familias en un país entero. Un derroche de talento tan grande", agregó el cantante en entrevista telefónica.El intérprete lanzó hace días un disco en el que selecciona 12 temas del ídolo de Juárez, quien tiene dos años de fallecido. En este material tuvo como director y productor musical a Gustavo Farías, quien trabajó con Juan Gabriel.Además de la admiración que siente por este artista, también lo motivó el cariño que su abuela, Socorro, y su mamá, Verónica Castro, sienten por el autor de éxitos como "Querida"."Están muy emocionadas (por el tributo), le tienen el cariño más grande. Mi mamá hizo una película con él (Nobleza Ranchera,1977). El programa más bonito de la carrera de mi mamá creo fue el de Juan Gabriel."Para nosotros era una persona demasiado iluminada, casi casi te digo que nuestro Jesucristo mexicano de la música o algo así. Lo puedo decir ampliamente porque es verdad", indicó.Cristian reveló que en una ocasión estuvo a punto de morir en un accidente en el que viajaba con el cantautor."Se me hace un nudo en la garganta siempre que pienso en sus composiciones, en su talento, en que casi morimos juntos en una ocasión, porque casi perdimos la vida."Él estaba manejando y estaba nevando muy fuerte. De pronto, pisó el freno, y nos fuimos derecho, casi al acantilado de la montaña. Estábamos en Taos, Nuevo México. Estábamos blancos (del miedo). Íbamos con el maestro Magallanes. Nos salvó una barda chiquita de contención".El primer corte del disco Mi Tributo a Juan Gabriel es "He Venido a Pedirte Perdón", en el que Cristian contó con el apoyo de la familia Aguilera Salas."Yo no quería sacar este disco si no tenía el apoyo de Iván Aguilera, y no solamente de Iván, sino también de los otros hermanos. Han sido muy lindos."A ellos los conocí de bebés. A Iván me lo llevé a Disneylandia junto con Joan. Nos fuimos en su limosina", contó el cantante a quien la familia del ídolo le permitió usar el nombre de Juan Gabriel en la portada de su disco.'Tan monísima mi mami'Cristian Castro quedó fascinado con el trabajo que su mamá, Verónica Castro, hizo en la serie La Casa de las Flores."Ay, está tan monísima mi mami, es una tierna. Aunque quiera hacerla de drogadicta también le sale la ternura", dijo Cristian al hablar de su progenitora."Es divina y creo que por eso la siguen viendo, porque es una mujer interesante, una actriz que llama la atención, tiene esa dulzura que te va enviciando", comentó.

