Filtran aterradora imagen de Pennywise en secuela de 'It'

Cargando

Madrid- Que se preparen de nuevo los integrantes del Club de los Perdedores porque Pennywise está de vuelta con el rodaje de la secuela de It (Eso). El pérfido payaso interpretado por Bill Skarsgard ya ha hecho aparición en el set tal y como muestra una foto filtrada del mismo.Acechando desde las alturas, de esta manera parece estar metiendo miedo a alguien el terrorífico personaje creado por Stephen King.Una de las hipótesis es que esté, como viene siendo habitual, amedrentando a uno de los protagonistas del filme, aunque bien podrían ser Adrian y Don, a los que finalmente asesina en la novela original.La secuela de It retomará la historia maldita del pequeño pueblo de Derry 27 años después de lo sucedido en la primera entrega, con nuevos protagonistas ya adultos.Aún así, se ha confirmado que la nueva película presentará escenas de flashback protagonizadas por los jóvenes actores de la cinta original.Volverán así Jaeden Lieberher como Bill Denbrough, Jeremy Ray Taylor como Ben Hanscom, Finn Wolfhard como Richie Tozier, Jack Dylan Grazer como Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs como Mike Hanlon y Wyatt Oleff como Stanley Uris.Por supuesto, está previsto que regrese también Bill Skarsgard en el papel del malvado payaso Pennywise.La secuela, producida por New Line Cinema, llegará a los cines el 6 de septiembre de 2019.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.