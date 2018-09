Madrid- Aunque todavía hay que esperar hasta verano del año que viene, y quién sabe si otoño, para ver la última temporada de Game Of Thrones (Juego de Tronos), Nicolaj Coster- Waldau se ha encargado de echar más leña al fuego.Según sus palabras durante una entrevista, el final reservado para su personaje será "satisfactorio" pero a la vez "sorprendente".El actor que da vida a Jaime Lannister dejó caer, durante una encuentro con The Huffington Post, que nada más al leer el guión escribió a los directores."No creo que hubieran podido hacer un mejor trabajo al terminar esta historia. Para mí fue muy satisfactorio pero también muy sorprendente, todo lo que esperaba", advirtió."Todavía tenía sentido. No era uno de esos (finales) en los que el asesino se revela de repente en el último acto y tú dices: 'Oh, sí. No lo vi venir'. Aquí han hecho un muy buen trabajo", agregó.También aprovecho la ocasión para generar más dudas sobre el viaje que emprende su personaje al final de la séptima temporada."Bueno, él se dirige hacia el norte. No creo que pueda suponer que va a llegar allí, pero quién sabe", comenzó entre risas para terminar bromeando sobre varias posibilidades más, dejando la puerta abierta a un romance."Puede que se lo coman los dragones, nunca se sabe. Puede que encuentre el amor de su vida y de pronto diga: 'Dios, esto es todo'", sentenció.Allá donde quiera que se dirija el hermano de la malvada reina Cersei Lannister (Lena Headey) le va a costar bastante tiempo. Como se pudo comprobar al final de la séptima entrega, a Jaime hasta le crece la barba."A donde quiera que vaya le llevará algún tiempo, por lo que su pelo crece. No trajo un maquinilla este año", finalizó.

