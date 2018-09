Así perdió la voz Bono en pleno concierto en Berlín

Cargando

Berlín- Este fue el momento exacto en que Bono dejó de cantar durante un concierto en Berlín debido a un problema con su voz.Un video grabado por un seguidor y subido a las redes sociales muestra al líder del grupo U2 interrumpiendo la actuación en el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana y diciendo a los asistentes con una voz ronca:"Lo siento mucho. Algo ha ocurrido y creo que no podemos continuar. No está bien para ustedes. Estoy seguro que no es un gran problema pero voy a tener que hacer algo".Si alguien quiere irse a casa, está bien, tocaremos otro concierto para ustedes en otro momento (....) Paremos, paremos por 10 minutos", agregó.Claramente decepcionados, los seguidores del grupo respondieron con un tibio aplauso mientras se retiraban del lugar.Bono estaba en gran forma y con gran voz antes del show y todos esperábamos con ansias la segunda noche en Berlín, pero después de algunas canciones, sufrió una pérdida total de la voz", explicó la banda en su sitio de internet."No sabemos lo que sucedió y estamos recibiendo asesoramiento omédico", agregó.El grupo había iniciado el viernes la parte europea de sueXPERIENCE + iNNOCENCE Tour en Alemania.El grupo no dijo si su show programado para el próximo 4 de septiembre en la ciudad alemana de Colonia se realizaría.La banda inició la gira en América del Norte en el verano boreal después de lanzar su decimocuarto álbum de estudio "Songs of Experience".

