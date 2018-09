La vida en amarillo

San Diego— Si Netflix ha logrado seducir a prácticamente todo Hollywood, era cuestión de tiempo para que sumara a sus filas a Matt Groening, la mente detrás de ‘Los Simpson’.El dibujante, escritor, actor y productor es parte ya de la plataforma de streaming gracias a ‘Des(Encanto)’, serie animada fiel al humor que lo lanzó a la fama: transgresor, pero inteligente.“Siempre he pensado que lo mejor es ser inteligente a la hora de escribir y dejar que la gente haga el resto del trabajo. Al ser creativo con tu discurso, el público se interesa más en tu trabajo”, señala en entrevista.Esa filosofía ha regido las poco más de cuatro décadas de carrera de Groening, desde que creó la tira cómica “Life in Hell”, en 1977, hasta que generó éxitos de culto como ‘Los Simpson’ y ‘Futurama’.¿Podrá el padre de la familia amarilla reinventarse con las nuevas tecnologías? Mientras se despeja esta incógnita, te invitamos a revisar su curiosa (y millonaria) trayectoria.Desde el infiernoGroening realizó su primer tira cómica profesional en 1977, ‘Life in Hell’, publicada en la revista avant-garde Wet. Con el paso de los años, el cómic se llegó a editar en 250 periódicos de EU.La historieta, que dejó de imprimirse en 2012, aborda a través de personajes soeces y antropomórficos temas como el sexo, el trabajo, la muerte, la soledad y la economía de una forma ácida y reflexiva.“Cuando era joven, en los 80, realmente nunca vi televisión y por eso cuando hacen chiste sobre esos años no los entiendo. En esa década yo me la pasaba fuera de casa y yendo a clubes nocturnos”.“Lo que sí hacía era dibujar. Hasta la fecha, todos los días dibujo, ya sea en una servilleta, una hoja de papel, en el periódico del día o hasta en la parte trasera de un ticket de comida”, comparte el escritor.‘Los Simpson’Gracias al éxito de ‘Life in Hell’, el productor James L. Brooks contactó a Groening para que armara un segmento animado en el programa de variedades The Tracey Ullman Show.En lugar de adaptar su propia historieta, el caricaturista creó a la familia Simpson, que debutó el 19 de abril de 1987 con el cortometraje ‘Good Night’, el primero de 48 miniepisodios.Ante la insistencia de la gente, dos años después se transformó en una serie de media hora, misma que se transmite hasta el día de hoy. Se han televisado 639 episodios hasta la fecha, divididos en 29 temporadas.“El secreto de nuestra permanencia es sencillo: siempre tratamos de hacernos reír mutuamente. Lo más divertido es cuando un guionista trata de hacer reír a sus colegas. Si lo logra, se genera una chispa mágica”.“Lo mejor es cuando leemos los guiones por primera vez con los actores, las voces de los personajes, y todo fluye de manera natural”.‘Futurama’En 1997, Groening y Davix X. Cohen crean ‘Futurama’, serie ambientada en el año 3 mil, la cual duró cuatro temporadas en Fox y posteriormente fue rescatada por Comedy Central.“Futurama fue una maquinaria muy específica, arriesgada y distinta a todo lo que había en televisión en ese entonces. Me sorprende todo lo que ha pasado con esa serie”, reconoce Groening.Posteriormente, y gracias a su estatus de culto, se lanzaron cuatro cintas para formato casero.Y ahora streamingTras meditarlo por varios años, Groening finalmente dio su brazo a torcer con Netflix para producir su tercera serie animada, ‘(Des)Encanto’, que estrenó este 17 de agosto en todo el mundo.En ella se narran las aventuras de la Princesa Bean, una joven destrampada y alcohólica que se rehúsa a seguir las reglas de la realeza y prefiere enfiestarse con sus amigos, el travieso Elfo y el demonio Luci.“Trabajar con Netflix ha sido un sueño hecho realidad, en parte porque se han entusiasmado con cada idea que les hemos presentado y nos apoyan cuando cambiamos de parecer. Eso es increíble”.“Tener una nueva forma para contar historias, en este caso 10 episodios para narrar un mismo relato en un largo período y sin comerciales, ha sido genial”.