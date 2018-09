Pone ritmo al #ThalíaChallenge

Monterrey— Desde el Cerro de la Silla o mejor dicho, desde la colonia Roma para Thalía... y para el mundo.El nuevo tema musical de la cantante titulado ‘Me Oyen, Me Escuchan’, extraído del reto viral #ThalíaChallenge tiene origen regio.Chuy Núñez, productor nacido en Monterrey, creó la parte musical de esta canción que el viernes fue puesta a la venta en diferentes plataformas digitales.“De aquí salió este tema. Ella grabó la voz en su casa, estuvimos en contacto todo el tiempo por video, en chat, estuvimos de acuerdo. Siempre ella al pendiente de lo que iba quedando. Me dio indicaciones: ‘esto sí, esto no’, sus sugerencias. Es una persona muy profesional”, dijo el productor, quien cuenta con más de 20 años de experiencia.El regio, que se declaró fan de Thalía, vio el mensaje que se viralizó de la cantante en el que agradeció a sus fans por los 200 millones de vistas del video oficial de ‘No Me Acuerdo’, del cual sale el reto entre los fans y decidió ponerle música a las populares frases “me oyen, me escuchan, me sienten”.“Soy seguidor de ella, me gusta mucho lo que hace”, expresó, “la verdad ella a mí me inspiró a divertirme, esa es su manera de ser, se nota natural y me contagió esa alegría, esa diversión, por eso lo grabé”.“Básicamente, lo que yo hice fue escuchar su audio, lo que subió a Instagram, y desde el principio que lo escuché me divertí mucho, me dio mucha risa, y al mismo tiempo estaba imaginándome la música que tal vez ella estaba imaginando en el momento que lo grabó”.Después la actriz contactó a Chuy para decirle que su trabajo le había gustado, platicaron y surgió la idea de hacer esta canción más en forma ya pensando en un lanzamiento.“Ustedes son causantes de la sorpresa que les tengo. Unos ya la tienen, otros próximamente la van a poder tener, cariños. Esto nos agarró en curva, ¿pero qué creen? Las curvas siempre son divertidas”, dijo Thalía en un video donde anunció el tema.