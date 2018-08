Madrid– A través de redes sociales en España crece la campaña en contra del cantante colombiano Maluma por lo que consideran una nueva exhibición de machismo a pocos días del inicio de la gira de éste en el país ibérico.El desencadenante fue la fotografía que Juan Luis Londoño Arias, de 24 años, colgó en Instagram, una imagen del videoclip de su nuevo tema "Mala Mía", en el que aparece en una cama rodeado de esculturales mujeres en ropa interior.También en la cama, pero haciendo la peineta al artista, aparecen los usuarios, hombres y mujeres, que se sumaron a la campaña #MejorSolaQueConMaluma iniciada por @calcetesbrutes el pasado 17 de agosto, en protesta contra la imagen de la mujer que el cantante proyecta.La campaña, lanzada en Twitter y en Instagram, acusa al artista de cosificar a las mujeres en su tema "Mala Mía". "Deben bloquearlo para llevarlo a la ruina para que respete a las mujeres", comenta una usuaria. "Porque necesitas reafirmar tu 'masculinidad' tratando a las mujeres como cosas y porque tu música es una gran mierda machista, me uno", comenta otra. Otra usuaria va más allá y critica que "no es solo este cantante. La música latina es así y ahora llegó aquí".Sin embargo, no todo son apoyos y la iniciativa también ha levantado polémica y hay quienes alegan que si en vez de Maluma hubiera salido una mujer rodeada de hombres nunca se habría criticado. Una usuaria incluso apunta a la presunta homosexualidad de Maluma. "Para mí es más una crítica a la industria por crear estos estereotipos que a él, que es gay e interpreta un papel".No es la primera vez que Maluma es objeto de campañas feministas en España, donde el artista se ha convertido en una especie de chivo expiatorio de quienes consideran el reguetón una música machista que cosifica a la mujer.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.