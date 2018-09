Lana del Rey pospone 'show' en Israel tras campaña de boicot

Cargando

Jerusalén- La cantante estadunidense Lana del Rey anunció hoy que pospone su actuación en Israel, donde tenía previsto cantar la próxima semana, hasta que pueda organizar un viaje para sus fans israelíes y palestinos, tras una campaña de boicot."Es importante para mi actuar tanto en Palestina como en Israel y tratar a todos mis fans por igual. Desafortunadamente, ha sido imposible organizar ambas visitas con tan poco tiempo y, por lo tanto, pospongo mi aparición en el Festival Meteor hasta el momento en que pueda programar visitas para mis fans israelíes y palestinos, y ojalá también otros países en la región", escribió hoy en Twitter.La artista era una de las cabezas de cartel del festival de música independiente local e internacional Meteor que se celebrará el próximo fin de semana en un kibutz cerca del río Jordán, y que esta tarde anunció la cancelación de Del Rey."Apreciamos que eligiera a Meteor para conseguir algo de atención por parte de la prensa", expuso en un comunicado la organización, que hace días defendía que el evento es una iniciativa privada "sin financiación ni beneficio por parte de ninguna entidad gubernamental o política", ante la campaña impulsada por movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).Este reclama el fin de relaciones con el país hasta que deje de ocupar territorios palestinos y había lanzado una campaña en redes sociales que incluía el hastag #LanaDontGo (Lana no vayas), instando a la artista y al resto de participantes a cancelar "y abstenerse de dañar la lucha palestina por la libertad, justicia e igualdad".A la petición le acompañaba una fotografía de ella caminando ante el muro de separación construido por Israel, uniformados, un menor palestino con los ojos vendados, y una mujer y unos niños palestinos detenidos ante un soldado armado.Actuar en Israel "no es una declaración política o un compromiso con la política de allí, como cantar en California no significa que mis posiciones están en alineadas con las opiniones de mi actual gobierno o algunas acciones inhumanas", había dicho Del Rey entonces, definiéndose como "una simple cantante" que lo hace "lo mejor que puede", y aseguró que también trabajaría en Palestina.La campaña palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI), dio la bienvenida a la cancelación y deseó que los palestinos la escuchen cantar "cuando la ocupación y el apartheid hayan terminado".

