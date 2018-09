Eminem lanza por sorpresa su nuevo disco de estudio

Madrid- El rapero Eminem lanzó hoy al mercado, sin previo aviso, un nuevo álbum de estudio titulado Kamikaze, presentado con unas escuetas palabras a través de su web oficial: "Intenté no darle muchas vueltas a esto... Disfrútenlo".Haciendo un homenaje al álbum de Beastie Boys, Licenced to Ill (1986), el décimo disco de estudio del artista estadunidense recoge 13 cortes nuevos que incluyen, como remate, la canción que ha preparado para la banda sonora original de la película Venom, del mismo título.El propio Eminem ha ejercido de productor ejecutivo del disco junto a Dr. Dre e incluye colaboraciones en este apartado, entre otros, de Swish Allnet, Fred Ball (quien previamente trabajó con Rihanna o Beyoncé) y Boi-1da (Drake, Nicki Minaj).Además destaca la participación vocal en el tema Kamikaze de Justin Vernon, más conocido por su alter ego artístico de Bon Iver, y la de los raperos Joyner Lucas, Jessie Reyez, Royce da 5'9"", así como el "sampleado" del tema Greatest de Kendrick Lamar que realiza en Humble.Convertido en el artista de mayores ventas en EU en la primera década del siglo XXI, se estima que Eminem ha despachado unos 48 millones de discos en todo el mundo desde que debutó con el disco Infinite (1996), al que siguió The Slim Shady LP (1999), distinguido con el Grammy al mejor álbum de rap, que volvió a conseguir con The Marshall Matters LP y The Eminem Show.

