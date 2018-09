Una Película para 'compartir'

Ciudad de México—La obligación de pasarla bien y mostrarse siempre sonrientes pese a estar destruidos por dentro es lo más aterrador de las vacaciones, pues entre el sol y las albercas de destinos paradisiacos es donde se esconde el verdadero terror.Es la situación de Pedro (Luis Gerardo Méndez) en ‘Tiempo Compartido’. El joven acude con su esposa (Cassandra Ciangherotti) e hijo a descansar en un resort, pero por un malentendido terminan alojados con otra familia.Pero lo peor vendrá cuando descubra que no llegó al paraíso, sino que está en las garras de una compañía transnacional que seduce a su familia, que a diferencia de él, se engancha con la idea de relajarse y divertirse.“Es una película que te confronta con tu búsqueda de la felicidad, con tu neurosis, con el mundo en el que vivimos en el cual debemos trabajar más de 50 semanas al año y una para poder descansar con la obligación social de ser felices”, platicó Méndez.“Se nos exige sonreír, pasarla bien, estar sonriente con la familia, entrarle al acuaerobics en la alberca y disfrutar el buffet que está hecho con los peores ingredientes que existan. Por eso me parece duro, es hilarante hasta que se vuelve doloroso”.El enfrentamiento de Pedro será contra un padre de familia metiche y bonachón (Andrés Almeida), que termina por llevar misterio a la trama, pues la perspectiva del protagonista no será la única, ya que la familia tiene su propio punto de vista.“Disfruté ser esa persona odiosa, esa piedrita en el zapato que está ahí, pero nunca sabes qué es, si es una persona real, alguien enloquecido o está coludido. Te choca, pero te agrada”, dijo Almeida.“Mi personaje parte de la depresión y llega este tiempo compartido tratando de rescatar su relación familiar, pero se encuentra con esta otra familia que la cuestiona y se empieza a liberar a través de ellos. Ahí el marido se cuestione sobre qué la está alejando a ella”, explicó Ciangherotti.Aunque al principio los enredos de Pedro y su locura arrancan risas, el protagonista del filme dirigido por Sebastián Hofmann asegura que se convierte en algo muy lamentable, pues la imagen ideal se va deformando para introducir los problemas en el paraíso.“Es bien interesante porque empieza como algo muy divertido y termina mutando hacia un thriller inquietante sobre las fuerzas que están detrás de los tiempos compartidos y cómo utilizan a las personas”.Después de haber ganado en enero el reconocimiento de Mejor Guión Internacional en el Festival de Sundance y haber sido nominada a Mejor Película en la pasada entrega de los Ariel, la cinta ya se encuentra disponible en tu cine favorito.

