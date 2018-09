Le rinden último homenaje

Detroit—Celebridades del mundo artístico y figuras de la política se reunieron en Detroit ayer para rendir homenaje y dar el último adiós a ‘La Reina del Soul’ Aretha Franklin, fallecida a los 76 años de edad, tras perder su batalla contra el cáncer de páncreas.En el inicio del servicio fúnebre de despedida se hicieron presentes estrellas como Stevie Wonder, Ariana Grande, Tyler Perry y Cicely Tyson, quienes se mezclaron con políticos como el expresidente de Estados Unidos, Clinton, su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el reverendo Jessie Jackson, y el deportista Lebron James, entre otros.El ataúd con los restos de Franklin fue colocado en la iglesia del Gran Grace Temple tras ser acompañado por una caravana de autos Cadillacs rosas rindiendo homenaje a su éxito de 1985, “Freeway of Love”, en el que cantó: “Nos vamos a la carretera del amor en mi Cadillac rosa”.En el vestíbulo de la iglesia, los arreglos florales de algunos de los amigos más conocidos de Franklin, como Tony Bennett, Barbra Streisand y Diana Ross, saludaron a los asistentes.El servicio fúnebre planeado para unas cinco horas de duración tocará la importancia que tenía Franklin para sus amigos, familiares y admiradores, según los organizadores.Estaban previstos tributos musicales de varios artistas, entre ellos Stevie Wonder, Faith Hill, Ariana Grande, Jennifer Hudson, y Jennifer Holliday.Los comentarios programados serán del expresidente Clinton, el alcalde de Detroit, Mike Duggan; el gobernador de Michigan, Rick Snyder; y el reverendo Jesse Jackson indican la influencia política y social que dejó Franklin.La leyenda de la música, ganadora en 18 ocasiones del Grammy, fue una gran luchadora y sirvió de inspiración en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, donde su música servía como un himno frecuente.El cuerpo de Aretha Franklin llegó con un traje largo dorado y zapatos de lentejuelas como su atuendo final.Franklin fue ataviada de rojo de pies a cabeza para un velorio público el martes, una alusión a su membresía en la sororidad Delta Sigma Theta; llevó un vestido azul claro el miércoles y un traje oro rosa para el velorio en la iglesia de Detroit donde su padre fue por años pastor.

